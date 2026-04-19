ПриватБанк изменил Приват24: какая функция уже действует в приложении

Украинцы-клиенты ПриватБанка получили возможность покупать в приложении Приват 24 билеты на европейские железные дороги – в разделе "Транспорт". Сейчас билеты доступны в 8 стран.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили, что речь идет об:

Италии;

Швейцария;

Испании;

Польше;

Германии;

Словакии;

Чехии;

Австрии.

"Также доступны междугородные железнодорожные рейсы, сообщающиеся с Польшей. Например Варшава – Прага или Вена – Варшава", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: заплатить за билеты можно с помощью карты. Кроме того, заверили в ПриватБанке, клиентам готовы помочь в круглосуточной поддержке.

Те же, кто по каким-либо причинам не хочет или не может купить билет на поезд через Приват 24, могут воспользоваться отдельным специальным сервисом – он расположен по ссылке. Там нужно будет указать, нужны ли билеты в обе стороны, либо только одну, а также ввести:

город отправления;

город прибытия;

даты.

Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах

В то же время ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах либо в терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

