Притворяются службой поддержки Facebook и воруют аккаунты: в Украине массово активизировались кибермошенники

Мошенники в Украине начали массово взламывать Facebook-аккаунты, присылая фейковые письма от имени службы поддержки и заставляя пользователей вводить свои пароли. Чтобы защитить себя, никогда не вводите учетные данные на подозрительных сайтах и проверяйте безопасность в настройках профиля.

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Об этом сообщает Госспецсвязи. В последнее время фиксируется новая волна мошенничеств, в которых пользователей заставляют добровольно передать свои учетные данные под видом официальных писем от службы поддержки Meta.

Как работает схема

Все начинается с электронного письма, которое якобы приходит от команды поддержки Facebook. В нем говорится о якобы нарушении условий пользования, из-за чего вашему аккаунту якобы грозит блокировка. Далее – стандартное психологическое давление, "чтобы избежать санкций, нажмите на эту ссылку и подтвердите, что вы владелец аккаунта".

Ссылка ведет на поддельный сайт, визуально идентичный настоящему интерфейсу Facebook. На нем пользователя просят ввести:

электронный адрес или номер телефона;

пароль;

код из двухфакторной аутентификации.

Эти данные мгновенно попадают в руки злоумышленников. Получив полный доступ, они могут не только изменить пароль и похитить аккаунт, но и использовать профиль в мошеннических целях – например, рассылать подобные письма от имени уже взломанного аккаунта или выманивать деньги у ваших знакомых. Чтобы не стать жертвой мошенничества, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных правил цифровой гигиены:

никогда не вводите свои учетные данные на подозрительных сайтах – даже если они визуально похожи на настоящие;

– даже если они визуально похожи на настоящие; всегда проверяйте адрес веб-сайта – оригинальный домен Facebook имеет вид facebook.com. Если видите что-то вроде facebook-login-help.net – это ловушка;

– оригинальный домен Facebook имеет вид facebook.com. Если видите что-то вроде facebook-login-help.net – это ловушка; не переходите по ссылкам из писем, вызывающих тревогу – лучше зайдите в Facebook напрямую и проверьте уведомления или обратитесь в официальную поддержку;

– лучше зайдите в Facebook напрямую и проверьте уведомления или обратитесь в официальную поддержку; в настройках профиля можно проверить все настоящие письма от Facebook.

Для чего мошенникам ваш аккаунт

реклама фейковых товаров или "инвестиционных" проектов;

массовая рассылка спама;

шантаж, особенно если на странице есть личные данные, фото, финансовая информация.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по Украине распространяется фейковая информация о якобы выплате 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал после 24 февраля 2022 года, однако никакого постановления или государственной программы с такими выплатами не существует. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на сомнительных ресурсах.

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