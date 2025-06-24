Украинцам обещают по 24 тыс. грн денежной помощи: по сети распространяется новая мошенническая схема

По Украине распространяется фейковая информация о якобы выплате 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал после 24 февраля 2022 года, однако никакого постановления или государственной программы с такими выплатами не существует. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои данные на сомнительных ресурсах.

Видео дня

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). В социальной сети TikTok снова распространяется дезинформация, которая вводит украинцев в заблуждение.

На этот раз речь идет о якобы принятом Верховной Радой постановлении №4425, гарантирующем единовременную выплату в размере 24 тысяч гривен каждому гражданину, который не покинул территорию Украины после 24 февраля 2022 года. По легенде, деньги якобы выплачивают через программу еПоддержка в приложении Дія.

Такие видео активно набирают популярность, ведь играют на доверии людей к официальным источникам и использовании знакомой терминологии. А чтобы получить подробные инструкции, авторы таких видео призывают переходить по ссылке в "шапке профиля", что является типичным приемом интернет-мошенников.

В чем суть фейка

постановления №4425 не существует – оно отсутствует на официальном сайте Верховной Рады Украины, это означает, что никакого решения о таких выплатах не принимали;

– оно отсутствует на официальном сайте Верховной Рады Украины, это означает, что никакого решения о таких выплатах не принимали; страница ВРУ, которую демонстрируют в видео – подделка – злоумышленники намеренно создали копию дизайна официального сайта, чтобы фейковая информация казалась правдоподобной;

– злоумышленники намеренно создали копию дизайна официального сайта, чтобы фейковая информация казалась правдоподобной; ссылка ведет на анонимные Telegram-каналы – ни одно государственное учреждение не использует подобную схему для информирования о государственных выплатах.

Цель подобных видео – увеличение охвата и подписчиков, а иногда и фишинг персональных данных. Распространение дезинформации на тему финансовой помощи – один из самых распространенных видов мошенничества в военное время, когда граждане особенно уязвимы к обещаниям денежной поддержки. Чтобы не стать жертвой, стоит придерживаться нескольких правил:

проверяйте информацию на официальных сайтах (ВРУ, Минцифра, Дія);

не переходите по подозрительным ссылкам с TikTok, Instagram или Telegram;

не вводите персональные данные без гарантии безопасности источника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться мошенническая схема под видом легкого заработка на "лайках" отелям. Сначала жертвам выплачивают небольшие суммы, а затем заставляют бронировать номера за собственные средства, после чего исчезают с деньгами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!