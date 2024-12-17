Присвоили почти 64 млн грн на закупках продуктов: расследование по делу замминистра Высоцкого завершено

В Украине завершили расследование по злоупотреблениям на 63,9 млн грн при закупке продуктов для гуманитарной помощи из - за завышения цен в 2-3 раза. По делу фигурируют первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий и бывший замминистра экономики.

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Об этом рассказала Специализированная антикоррупцинная прокуратура (САП). Расследование установило, что в период с марта по август 2022 года чиновники реализовали две схемы, которые предполагали закупку продуктов по завышенным ценам через подконтрольные компании-посредники.

В марте 2022 года первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий организовал закупку пищевой продукции для областных военных администраций через контролируемую компанию-посредника. Схема выглядела так:

компания-посредник закупала продукцию у польского производителя по рыночным ценам;

закупала продукцию у польского производителя по рыночным ценам; затем через дополнительную фирму-посредника стоимость товара искусственно увеличивалась в 2-3 раза – с 20 до 75 гривен за килограмм;

– с средства перечислялись компании, которую контролировало должностное лицо.

Несмотря на наличие предложений от украинских производителей и данные Государственной службы статистики о реальной стоимости продукции, чиновник проигнорировал внутренний рынок, предпочтя импортированный картофель. В результате АО "Укрзалізниця" понесла убытки в размере 28,8 миллиона гривен.

Вторая схема действовала аналогично первой, но к ней был привлечен еще один высокопоставленный чиновник – тогдашний заместитель министра экономики Украины. Он:

скрывал информацию о более выгодных предложениях от украинских производителей;

склонял чиновников областных военных администраций к согласованию заявок на закупку у подконтрольных компаний.

Продукция покупалась у турецкого производителя по рыночным ценам через другую компанию-посредника, где ее стоимость также росла с 30 до 55 гривен за килограмм. В результате действий чиновников АО "Укрзалізниця" переплатило еще 35,1 миллиона гривен, а средства были выведены на счета иностранной фирмы с признаками фиктивности для их дальнейшей легализации.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству по двум эпизодам, составила 63,9 миллиона гривен. В августе 2023 г. фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 УК Украины – " Злоупотребление властью или служебным положением".

В августе 2024 года Высоцкому избрали меру пресечения в виде залога в размере 805 тысяч гривен. При этом прокуратура просила избрать ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в 4,9 миллиона гривен. Среди обязанностей, возложенных на должностное лицо:

прибывать по вызову следователей и суда;

не выезжать за пределы Киева;

не общаться с другим подозреваемым и свидетелями;

сдать загранпаспорт.

Это дело стало одной из самых резонансных коррупционных схем, разоблаченных после начала войны. Незаконные действия высокопоставленных чиновников нанесли значительный ущерб государственному бюджету в период, когда каждая гривна была критически важной для помощи украинцам в прифронтовых регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дело главы АМКУ Павла Кириленко завершено, а сумма незаконного обогащения увеличена до 72,1 млн грн. Расследование подтвердило наличие недвижимости, элитного автомобиля и других активов, не отвечающих задекларированным доходам чиновника.

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