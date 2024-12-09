Обогатился более чем на 72 млн грн: раскрыты новые подробности по делу экс-главы АМКУ Кириленко

Дело главы АМКУ Павла Кириленко завершено, а сумма незаконного обогащения увеличена до 72,1 млн грн. Расследование подтвердило наличие недвижимости, элитного автомобиля и других активов, не отвечающих задекларированным доходам чиновника.

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Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Расследование по делу завершено, и теперь материалы будут переданы в суд.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, занимая должность руководителя облгосадминистрации, Кириленко приобрел многочисленное элитное имущество. Собственность регистрировалась на родственников его супруги, чтобы скрыть источник средств. Список имущества, которое приписывают чиновнику:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м.;

в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м.; Дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

площадью более 220 кв. м и 2 гаражных бокса и 6 паркомест;

и 3 нежилых помещения площадью более 190 кв. м.;

площадью более 190 кв. м.; автомобиль BMW X3.

По версии следствия, разница между задекларированными доходами должностного лица и его фактическими расходами составляет 72,1 млн. грн. 14 августа 2024 года Кириленко сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 368-5: незаконное обогащение;

незаконное обогащение; Часть 2 статьи 366-2: декларирование недостоверной информации.

Первоначально сумма незаконного обогащения оценивалась в 56,2 млн. грн. САП ходатайствовала об аресте подозреваемого с залогом в 121,12 млн грн, однако Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил ее до 30,28 млн грн, признав первоначальную сумму непомерной. Кириленко внес залог, но на него были наложены дополнительные обязанности:

носить электронный браслет;

сдать загранпаспорта;

сообщать об изменении места жительства.

САП и НАБУ завершили расследование, и по итогам работы следователей была установлена новая сумма обогащения – 72,1 млн грн. Среди нарушений также отмечено:

недекларирование имущества: чиновник не указал в декларациях за 2020-2023 годы имущество, находившееся в фактической собственности его семьи;

чиновник не указал в декларациях за 2020-2023 годы имущество, находившееся в фактической собственности его семьи; нарушение этических норм: недвижимость и люксовый автомобиль были приобретены даже во время военного положения.

Согласно действующему законодательству, Кириленко грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет. Судебный процесс еще не начался, а сторона защиты отрицает все обвинения. Кириленко утверждает, что имущество не принадлежит ему лично, а какие-либо утверждения о нарушении являются попыткой политического давления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в суд передано дело преступной организации, нанесшей Одессе ущерб на 689 млн гривен. Среди 11 обвиняемых – действующий мэр Геннадий Труханов, ряд чиновников городского совета, руководитель предприятия и другие люди, чьи имена уже обнародованы в СМИ.

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