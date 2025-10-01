Присвоил более 650 тонн топлива для ВСУ: в Украине разоблачили схему на 24 млн грн

Бывший начальник службы горюче-смазочных материалов присвоил более 650 тонн горючего ВСУ на сумму более 24 млн грн. Схема работала из-за недостоверного оформления документов, нарушения учета и служебной халатности. Устанавливаются другие причастные лица, а правоохранители работают над возмещением убытков государству.

Об этом сообщает Офис Генарального прокурора. Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении за присвоение военного имущества и служебную халатность.

По данным следствия, в течение 2020-2025 годов подозреваемый получал топливо для нужд воинской части, но не доставлял его на склад, одновременно фальсифицируя документы и ведя недостоверные сведения о движении имущества. В некоторых случаях документы вообще не составлялись, что позволяло скрывать незаконную деятельность.

По предварительным данным следствия, присвоенное топливо бывший начальник распоряжался по своему усмотрению. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 24 миллионов гривен, а Вооруженные Силы Украины потеряли более 650 тонн стратегически важного топлива. Отмечается, что это является серьезным ущербом для обороноспособности страны, особенно в условиях продолжающегося военного конфликта.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 450 тысяч гривен. Параллельно продолжаются следственные мероприятия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Кроме того, правоохранители работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

Досудебное расследование осуществляют следователи Первого следственного отдела Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении Оперативного отдела ТУ ГБР в Николаеве и Департамента военной контрразведки СБУ. Все действия происходят в тесной координации между органами для обеспечения объективного и эффективного расследования.

