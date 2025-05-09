На ремонте ГЭС в Украине украли миллионы гривен: гендиректору объявили подозрение

Генеральному директору "Нижнеднестровской ГЭС" объявили подозрение в коррупции. Он мог украсть на укреплении сооружений гидроэлектростанции, обустройстве сточных систем и укреплении отдельных участков инфраструктуры почти 5 млн грн.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Имя подозреваемого в публикации не указано, но, согласно информации из открытых источников, сейчас "Нижнеднестровской ГЭС" руководит Сергей Лунин. Отмечается, что к преступной схеме по хищению госсредств он привлек руководительницу отдела публичных закупок и инженера - всем троим грозит до 12 лет заключения.

"Станция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков. Несмотря на выявленные нарушения со стороны Госаудитслужбы и привлечения руководительницы отдела к админответственности, подрядные договоры не были пересмотрены", - объясняют в ГБР,

В результате на укрепление сооружений ГЭС, обустройство сточных систем и укрепление отдельных участков инфраструктуры было потрачено почти 16 млн грн (общая сумма за 4 договора). Но согласно заключению экспертов, реальная стоимость работ составила менее 4,8 млн грн.

Сейчас проверяется возможное нарушение норм безопасности при выполнении ремонтных работ. Впрочем никаких угроз устойчивому функционированию станции нет.

В результате обысков по месту работы и жительства должностных лиц было изъято финансовую документацию, цифровые носители, мобильные телефоны, а также около 25 млн гривен наличными в разной валюте. Трем фигурантам сообщено о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенную организованной группой, повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Также OBOZ.UA сообщал о другой разоблаченной схеме - с хищением почти 20 миллионов гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Чиновник небрежно заключил фиктивные договоры с предпринимателями, что привело к тяжелым последствиям в условиях военного положения.

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