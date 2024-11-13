Прежних цен уже нет: супермаркеты в Украине переписали стоимость одного из ключевых продуктов

В Украине за октябрь существенно подорожали яйца. По официальным данным Госстата, цены за месяц выросли на 18,1%. В этой статистике учтены "социальные" расценки; если анализировать стоимость десятка фасованных яиц категории С0, подорожание окажется еще более заметным – вплоть до 60%. О росте цен на продукт украинцев предупреждали еще с лета, и даже после удорожания яйца все еще остаются почти на 26% дешевле, чем в начале года.

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Дело в том, что весной и летом розничные цены на яйца были ниже себестоимости, что приводило птицефабрики к убыткам, объяснил "Минфину" руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко. Также, по его словам, рост себестоимости яиц продолжался, поскольку, например, зерно, кукуруза, шрот подорожали, по сравнению с июнем, в среднем на 50%.

По сути, производители ждали удобного момента – пока спрос на их продукцию начнет расти, а конкуренция со стороны частных домохозяйств снизится. Такие условия возникли именно в октябре, когда потребление яиц начало сезонно увеличиваться, а "частники" снизили поставки из-за того, что куры начали хуже нестись (это сезонный фактор).

По данным Карпенко, в осенний период частное производство яиц сокращается на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой – до 50%. При этом промышленное производство остается стабильным.

"То есть цены на яйца еще только догоняют реальное увеличение себестоимости. Поэтому производители будут пытаться переписать прайсы и дальше", – отмечают аналитики "Минфина".

Похожие прогнозы ранее озвучивала OBOZ.UA руководительница отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. По ее словам, ждать удешевления яиц не стоит до весны. "Подобная ситуация уже наблюдалась в предыдущие годы, когда рынок испытывал дефицит продукции из-за сезонных факторов", – отметила Попович.

Соглашаются и в крупной сети продуктовых супермаркетов. По подсчетам компании, за месяц стоимость яиц выросла на 60%, пишет "NV Бизнес". "Производители аргументируют это повышением цен на корма, энергоносители и прочее", – заявили в пресс-службе торговой сети.

Цены на яйца: сколько стоит продукт в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 13 ноября крупные сети предлагают десяток самых дешевых фирменных фасованных яиц категории С0 в среднем по 71,7 грн. Однако в целом на яйца существенно разнятся – в продаже можно найти продукт этой категории как за 62,99 грн, так и за 82,5 грн в зависимости от марки.

А вот поштучно яйца в супермаркетах стоят в среднем 6,06 грн/шт, т.е. 60,6 грн/десяток. Впрочем, такой формат продажи доступен лишь в немногих торговых сетях:

"Фора" – 6,15 грн/шт.;

"Новус" – 6,17 грн/шт.;

"Варус" – 5,39 грн/шт.;

"Ашан" – 6,3 грн/шт.;

"Экомаркет" – 6,28 грн/шт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15%. Производители объясняют подорожание увеличением расходов на сырье и энергоресурсы.

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