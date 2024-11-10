Цена на популярный в Украине продукт пойдет вверх: к чему следует готовиться

В ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15% из-за роста расходов на сырье и энергоресурсы. Если цены не повысить, производители могут снизить объемы поставок хлеба, что может привести к дефициту продукции.

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Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев хлеб" Юрий Дученко в комментарии СМИ. Основной причиной повышения цен на хлеб есть неурожай и дефицит продовольственной пшеницы на внутреннем рынке.

Прошлые запасы зерна уже исчерпаны, а новый урожай пшеницы активно экспортируется за границу. В структуре нового урожая на продовольственную пшеницу приходится всего 27%, тогда как в структуре экспорта она занимает 70%. Это приводит к росту цен на сырье для хлебопекарной отрасли, поскольку производители часто удерживают зерно в ожидании еще более высоких цен.

"Каждый день мы получаем новые цены на зерно и муку, а это влияет на стабильность поставок и производства хлеба", — отметил Дученко в комментарии для "Минфина".

Рост издержек производителей

С октября 2024 хлеб уже подорожал на 5-10%, что было согласовано с большинством торговых сетей. Однако это повышение не компенсировало рост издержек производителей. Практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать:

мука: цена муки растет на 11% и составляет 15,5-16 тысяч гривен за тонну с учетом НДС;

цена муки растет на 11% и составляет 15,5-16 тысяч гривен за тонну с учетом НДС; упаковка: стоимость упаковки повышается на 10%, что обусловлено валютными колебаниями;

стоимость упаковки повышается на 10%, что обусловлено валютными колебаниями; логистика: логистические услуги дорожают на 8% из-за дефицита водителей и необходимости повышать им заработную плату;

логистические услуги дорожают на 8% из-за дефицита водителей и необходимости повышать им заработную плату; газ и электроэнергия: стоимость энергоресурсов растет на 11%, что оказывает значительное влияние на себестоимость производства.

По словам Дученко, если цены на хлеб не повысит еще на 10-15%, уже через несколько недель производители могут столкнуться с нехваткой средств на закупку сырья, что приведет к сокращению объемов производства. Это может вызвать недостаток продукции на полках магазинов.

Рост цен на хлеб также связан с макроэкономическими факторами, такими как инфляция и девальвация гривны. По данным Национального банка Украины, в ближайшие месяцы ожидается ускорение инфляционных процессов из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, а также повышения акцизов. Это повлияет на повышение цен на базовые продукты питания, в том числе хлеб.

Несмотря на постоянный рост цен, спрос на хлеб в Украине постепенно снижается. За последний год потребление хлеба уменьшилось примерно на 5%. Дученко объясняет, что снижение спроса чаще всего происходит сразу после повышения цен. Люди пытаются экономить и покупают меньше хлеба, однако со временем потребление немного стабилизируется.

Однако по итогам года тенденция к снижению спроса остается неизменной. "Ноябрьское подорожание хлеба станет последним в 2024 году – в декабре мы не планируем корректировать ценники ", – подчеркнул Дученко.

По мнению экспертов, в 2025 году цены на хлеб продолжат расти из-за нестабильности на рынке продовольственной пшеницы и увеличения затрат на производство. Даже, несмотря на новый урожай, ситуация на внутреннем рынке остается сложной из-за активного экспорта зерна и валютных колебаний. Производители вынуждены повышать цены, чтобы сохранить финансовую стабильность и избежать сокращения производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на морковь в Украине выросли до 20-28 грн/кг, сделав ее самым дорогим овощем борщового набора. По сравнению с прошлым годом стоимость моркови увеличилась в 3,7 раза из-за дефицита и неблагоприятных погодных условий.

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