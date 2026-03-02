Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине заметно подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Ужгороде, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 29%, до средних 21 700 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Одессе и Харькове. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конце февраля здесь цены повысили на 25% – до средних 10 000 и 5 000 грн.

В Виннице аренда подорожала на 22%. В Черновцах и Кропивницком – на 21%. Также рост цен зафиксирован в:

Хмельницком и Черкассах – на 20%;

Тернополе – на 14%;

Львове – на 13%;

Полтаве и Николаеве – на 11%;

Ивано-Франковске – на 3%.

Снизили же цены только в Сумах – сразу на 25%. Ныне снять в этом городе 1-комнатную квартиру стоит в среднем 6 000 грн.

В остальных же городах – включая Киев – изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 5 000 до 21 700 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 21 700 грн. А также в:

Львове – 19 000 грн;

Киеве – 17 000 грн;

Черновцах, Ивано-Франковске – по 15 200 грн;

Луцке – 14 500 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 5 000 грн. Среди лидеров также Сумы и Николаев – по 6 000 грн.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине намерены ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир. Цель – вывести недобросовестных арендодателей из тени. Кроме того, ожидается, что за сдачу жилья без такого договора будут предусматриваться существенные штрафы.

