Прежних цен больше нет: в Киеве существенно переписали стоимость квартир

В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 6,17%, или более чем 3 000 грн, – со средних 51 050 до 54 200 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно – удорожание составило 1,83%, или почти 1 000 грн.

За месяц цены выросли на 1,21%, или 650 грн.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от 40 050 до 119 700 грн в среднем. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 79 650 грн, и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. Там средние цены составляют около 40 050 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Дарницкий – в среднем 44 175 грн за квадратный метр;

Днепровский – 44 500 грн;

Соломенский – 47 750 грн;

Святошинский – 50 050 грн;

Оболонский – 50 150 грн;

Голосеевский – 54 900 грн;

Подольский – 69 350 грн;

Шевченковский – 73 550 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 119 700 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,9%.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

В то же время финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий.

Он объяснил: ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву". Однако сейчас сложно понять:

какие цены на нем являются реальными;

что будет происходить дальше.

"Все очень существенно зависит от динамики войны", – констатировал эксперт. Вероятно, имея в виду сильную зависимость рынка от военных действий и обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине намерены изменить подход к жилищной политике – в частности, решить проблему устаревшего жилищного фонда. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". При этом профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

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