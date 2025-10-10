Прежних цен больше нет: в Киеве массово переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве стабилизировались и сейчас составляют около 18 тыс. грн, самые популярные предложения стоят 12-16 тыс. грн. Спрос на жилье остается стабильным – квартиру находят арендаторы в среднем за 5 дней, тратя около 60% средней зарплаты.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. В течение последних шести месяцев средние ставки на квартиры почти не изменились.

По данным экспертов, на начало октября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 18 тыс. грн. Цены на 1-комнатные квартиры в объявлениях движутся параллельно с реально сданными квартирами, но с небольшим разрывом около 1 тыс. грн. Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что арендодатели готовы идти на уступки, а для арендаторов ценовой фактор остается важным – они выбирают более доступные предложения.

Хотя рынок демонстрирует стабильность в полугодовой ретроспективе, на меньших временных промежутках цены колеблются. В этом году "высокий сезон" для аренды однокомнатных квартир длился всего один месяц – в августе цены выросли, а уже в сентябре наблюдалось их незначительное снижение.

Спрос на однокомнатные квартиры в Киеве остается стабильным, за последние несколько месяцев средняя квартира находит арендатора за 5 дней, немного дольше, чем год назад, когда это происходило за 4 дня. В сентябре наибольший выбор однокомнатных квартир предлагался в ценовом диапазоне 12–16 тыс. грн, причем вариантов дешевле было значительно меньше, чем более дорогих предложений.

Стоит также отметить, что аренда становится более доступной для киевлян. На начало октября средняя 1-комнатная квартира забирает около 60% средней месячной зарплаты, тогда как еще три месяца назад этот показатель составлял 61%, а полгода назад – 65%. Отмечается, что это свидетельствует о постепенном облегчении финансовой нагрузки на арендаторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, чье право собственности на недвижимость было зарегистрировано до 2013 года, не обязаны вносить сведения об этом в новый реестр. Юридически собственность считается действительной и без этого. "Оцифровка" является добровольной и пригодится тем, кто хочет упростить проведение будущих процедур с имуществом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!