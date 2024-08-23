Прежних цен больше нет: украинские АЗС заметно переписали стоимость популярного топлива

Украинские АЗС заметно повысили стоимость автогаза. Так, 23 августа крупные сети продают ресурс в среднем по 28,59 грн/л, что на 17 коп. дороже, чем днем ранее. При этом, некоторые из них выставили цену гораздо выше средней – вплотную приблизившись к 30 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 26,27-29,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Катрал, 26,27 грн/л. А также:

Олас – 26,4 грн/л;

Кворум – 26,58 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR и ОККО – 29,99 грн/л. Которые таким образом почти преодолели важную отметку в 30 грн/л.

Также вплотную к ней подобралась сеть WOG. Там автогаз стоит 29,98 грн/л.

Что происходит на рынке

В свою очередь, аналитики Enkorr отмечают: преодоление 30-гривневой отметки ожидалось значительно раньше. Однако из-за профицита на рынке и соответствующего падения закупочных цен процесс притормозился.

Впрочем, это стало лишь отсрочкой, а не отказом от повышения стоимости топлива. Так, отметили авторы материала:

учитывая новые ставки акциза, "газ прибавит к цене чуть более 5 грн/л";

"поэтому уже сейчас сети будут постепенно поднимать цены на 30-50 коп./л".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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