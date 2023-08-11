Украинские АЗС резко изменили стоимость бензина: сколько нужно платить

Украинские АЗС значительно повысили цены на бензин и дизель. За неделю – с 4 по 11 августа – бензин А-95 подорожал на 1,96 грн/л, до средних 51,94 грн. Дизель прибавил в цене еще больше – 2,04 грн/л, до 51,29 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, больше других цены на бензин подняли:

ОККО, WOG – на 3 грн/л, до 54,99 грн;

Chipo – на 2,98 грн/л, до 52,75 грн;

UPG – на 2,5 грн/л, до 53,4 грн;

ZOG – на 2,5 грн/л, до 51,5 грн;

BVS – на 2,2 грн/л, до 51,79 грн.

Дизель больше всего подорожал в сети BVS – сразу на 3,4 грн/л, до 51,79 грн. А кроме того, на заправках:

ОККО, WOG – на 3 грн/л, до 54,99 грн;

ZOG – на 3 грн/л, до 52,5 грн;

Green Wave – на 3 грн/л, до 49 грн;

KLO – на 2,9 грн/л, до 51,89 грн;

Chipo – на 2,78 грн/л, до 51,18 грн;

UPG – на 2,5 грн/л, до 51,5 грн;

VostokGaz – на 2,3 грн/л, до 47,19 грн.

Сколько стоит бензин

Дороже всего – по 54,99 грн/л – бензин А-95 продают в сетях ОККО, WOG, SOCAR. Также высокие цены выставили на заправках:

UPG – 53,4 грн/л;

Ovis – 52,99 грн/л;

AMIC – 52,95 грн/л;

Chipo – 52,75 грн/л;

Shell – 52,49 грн/л;

KLO – 52,29 грн/л.

Самую низкую цену выставили на АЗС "Маркет" – 47,79 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 47,89 грн/л;

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л.

Какие цены АЗС выставили на дизель

Самые высокие цены на дизтопливо выставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 54,99 грн/л. А также:

AMIC – 52,6 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Shell – 52,4 грн/л;

Ovis – 51,99 грн/л;

KLO – 51,89 грн/л;

BVS – 51,79 грн/л.

Дешевле всего ресурс продают в сети "Маркет" – 46,79 грн/л. А помимо нее:

Олас – 47,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 47,78 грн/л;

Авантаж 7 – 47,55 грн/л;

VostokGaz – 47,19 грн/л;

Фактор – 47 грн/л;

RLS – 46,9 грн/л.

Почему растут цены

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Цены будут выше

В целом же в Украине ожидается еще большее повышение цен на автотопливо. Так, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время стоимость бензина А-95 может составить около 52,5 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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