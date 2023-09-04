Прежние цены больше неактуальны: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода съем квартир подорожал почти на 3000 грн – со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц же цены также внушительно подскочили – более чем на 1300 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: за год съем квартир в Киеве подорожал сразу на 3283 грн.

Цена аренды 1-комнатного жилья

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн – 9,4% объявлений. Также часто встречаются цены:

19 800 грн – 6,8%;

9 000 грн, 10 200 грн, 15 000 – 6%.

Сколько нужно заплатить за 2-комнатную квартиру

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 12 800 грн либо же 14 400 грн – 8,3% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

10 400 грн – 5,8%;

16 800 грн, 24 800 грн – 5,1%.

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,9%. Также "популярны" цены:

9 600 грн, 20 400 грн – 7,3%;

25 200 грн – 6,5%.

Где дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Святошинском районе столицы – в среднем 12 000 грн. А кроме того в:

Подольском – 12 500 грн;

Деснянском, Днепровском – 13 000 грн;

Дарницком – 14 000 грн;

Оболонском – 14 250 грн.

Самые "дорогие" районы

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе – в среднем 30 471 грн. А также в:

Шевченковском – 26 500 грн;

Голосеевском – 18 250 грн;

Соломенском – 18 000 грн.

Покупать квартиры тоже стало дороже

Дороже стало и покупать столичное жилье. За последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке здесь выросла почти на 3000 грн – с 49 948 грн до 52 794 грн.

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 44 800 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

50 400 грн – 7,5%;

53 200 грн – 7%;

39 200 грн – 6,4%;

47 600 грн – 5,5%;

56 000 грн – 5,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон, объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

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