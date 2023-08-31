Новые цены на квартиры: как переписали стоимость "квадратов" владельцы жилья в Киеве

Квартиры на вторичном рынке Киева подорожали. За последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" выросла почти на 3 000 грн – со средних 49 948 грн до 52 794 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, выросли цены и за последний месяц – более, чем на 1 300 грн.

Где покупать жилье дешевле всего

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 42 939 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 48 294 грн;

Святошинский – 49 671 грн.

Оболонский – 50 085 грн;

Подольский – 51 584 грн.

Где дороже всего

Cамые высокие цены на "квадрат" в Киеве – в Печерском районе, в среднем 82 940 грн. Далее идут:

Шевченковский – 62 873 грн;

Голосеевский – 58 351 грн;

Днепровский – 55 433 грн;

Соломенский – 54 593 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 44 800 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

50 400 грн – 7,5%;

53 200 грн – 7%;

39 200 грн – 6,4%;

47 600 грн – 5,5%;

56 000 грн – 5,5%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 14 000 грн. Таких объявлений 0,2%.

Цены на аренду существенно выросли

Подорожала и аренда столичного жилья. За последний месяц стоимость съема квартиры увеличилась более чем на 1600 грн – со средних 13 351 грн до 15 000 грн. Так:

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн;

2-комнатные – по 10 400 грн;

3-комнатные – за 9 600 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве продают однокомнатную квартиру площадью всего 13 квадратов. Жилье находится на первом этаже пятиэтажного здания. В одном помещении без внутренних стен находятся и туалет, и кухня, и спальня.

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