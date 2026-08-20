"Прекрасное энергетическое партнерство": зачем США и Венесуэла обмениваются сырой нефтью

Заместитель министра энергетики США Кайл Гауствейт заявил, что около половины нефти, добываемой в Венесуэле, в настоящее время экспортируется в Соединенные Штаты. При этом американское сырье ввозят в страну, где его смешивают с более тяжелой нефтью.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Соответствующее заявление чиновник сделал на мероприятии в Хьюстоне, добавив, что Венесуэла сейчас добывает около 1,25 миллиона баррелей в день.

Что происходит с нефтью

По словам Гауствейта, в течение последних нескольких месяцев более 500 000 баррелей нефти – примерно половина суточной добычи Венесуэлы – поступает в Соединенные Штаты на нефтеперерабатывающие заводы, которые были построены специально для этой нефти.

Между тем "более 100 000 баррелей в день" американского сырья транспортируется в Венесуэлу. Речь идет не об обычной сырой нефти, а лигроине (naphtha), который используют для разбавления тяжелой венесуэльской сырой нефти.

"Это замечательное энергетическое партнерство. Расстояние оправдано. Это открытый рынок. Настоящая ценность создается обеими сторонами торговли. Я не думаю, что существует более "чистое" партнерство", – заявил заместитель министра.

Джованни Мартинес, вице-президент венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заявил на том же мероприятии, что США нуждаются в тяжелых сортах нефти из Венесуэлы для поддержания своей экономики.

Мартинес отметил, что добыча сырой нефти в Венесуэле к концу августа достигнет 1,245 млн баррелей в сутки. Экспорт из страны в этом году вырос на 19,7%.

Он добавил, что стране нужны растворители для более тяжелых сортов нефти, которые следует разрабатывать в Венесуэле; нефтеперерабатывающие заводы страны необходимо усовершенствовать, модернизировать и расширить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки заявило, что из одного из старых исследовательских реакторов в венесуэльском Каракасе изъято 13,5 кг урана. В Вашингтоне назвали эту меру "победой для Америки, Венесуэлы и всего мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!