Представитель Африки назвал действия Путина "ударом в спину": в РФ не ожидали такой реакции

Ведущий дипломатический чиновник Кении назвал выход России из сделки "ударом в спину". Такое заявление он сделал во время саммита "Россия – Африка", в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин.

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Как пишет The Gurdian, лидер Египта Абдель Фатах Ас-Сиси призвал Путина вернуться к черноморской зерновой сделке во время саммита. Ряд африканских стран, в том числе Кения и Египет, ключевой импортер российского зерна, переживающий острый продовольственный кризис, обрушились с гневом на Россию.

Египет является крупнейшим в мире импортером зерна, из которых около 80% приходится на Россию и Украину. Ранее Египет заявлял, что не согласен с выходом России из сделки, и заявил, что продолжит закупать украинское зерно через Европу.

Путин пообещал отправить бесплатное зерно шести африканским странам в рамках того, что он назвал гуманитарными усилиями. Египет не входит в число таких стран. "Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим это с Путиным, чтобы увидеть, как мы можем перезапустить это соглашение", – сказал президент Коморских островов Азали Ассумани.

Президент Конго-Браззавиля Дени Сассу-Нгессо заявил во время пленарного заседания, что потенциальные мирные переговоры "нельзя недооценивать". Путин сказал: "Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем". Говоря о переговорах по украинскому кризису, он добавил: "Это острая проблема, и мы не уклоняемся от ее рассмотрения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности".

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