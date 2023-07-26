В ЕС готовы вывезти весь украинский агроэкспорт: стало известно, как будет действовать механизм

Европейский Союз (ЕС) готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности".

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. "Мы готовы экспортировать практически все. Это около 4 млн тонн масличных культур и зерновых в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", – цитирует его Sky News.

До выхода страны-террористки России из зерновой сделки 60% украинского экспорта поставлялось через "солидарные" линии, в то время как 40% уходило через Черное море, пояснил Войцеховский.

По его словам, "коридоры солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, дорогами или внутренними водными путями. В то же время Германия и Франция выступили против продления ограничений на экспорт украинского зерна в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию.

Ранее британская разведка сообщила, что существует реальная опасность того, что флот страны-агрессорки в Черном море будет перехватывать гражданские корабли, которые, по мнению страны-агрессора, направляются в Украину. Оккупанты уже усилили свое патрулирование судоходного маршрута между Босфором и Одессой.

Военные обратили внимание, что после отказа Москвы от участия в зерновом соглашении с целью обеспечения блокады Украины Черноморский флот РФ изменил свою позицию.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области, состоявшегося 24 июля, было повреждено судно из Румынии. Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что судно получило лишь незначительные повреждения во время российской атаки.

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