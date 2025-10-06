Предлагают легкий заработок, а впоследствии воруют деньги: по Украине распространяется мошенническая схема

В Украине в очередной раз распространяется мошенническая схема, где аферисты предлагают легкие заработки за лайки, комментарии или отзывы, а для "оплаты" просят личные данные и банковские реквизиты. Схема работает достаточно просто: сначала дельцы присылают небольшие выплаты для доверия, а затем требуют переводы или большие суммы, после чего исчезают.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, как украинцам не попасть в ловушку. В последние месяцы в украинских мессенджерах и соцсетях распространяется новая вариация знакомой аферы.

Пользователям поступают заманчивые предложения якобы от отделов кадров известных международных компаний – работай 7-10 минут в день, ставь лайки и получай сотни гривен. На первый взгляд все выглядит просто и честно, ведь первыми выплатами мошенники завоевывают доверие, а затем выманивают значительные суммы под предлогом "технических переводов", "страховых взносов" или "активации большей зарплаты".

Как выглядит коварная схема

начальный контакт: сообщение приходит с неизвестного номера или аккаунта (часто с зарубежными кодами, например +1, +2), далее – приглашение на работу с обещаниями "легких" денег;

сообщение приходит с неизвестного номера или аккаунта (часто с зарубежными кодами, например +1, +2), далее – приглашение на работу с обещаниями "легких" денег; пробные выплаты: чтобы вызвать доверие, мошенники могут сразу заплатить небольшую сумму – 100-300 грн за первое простое задание (лайки, комментарии, отзывы), жертва видит перевод и убеждается, что система "работает";

чтобы вызвать доверие, мошенники могут сразу заплатить небольшую сумму – 100-300 грн за первое простое задание (лайки, комментарии, отзывы), жертва видит перевод и убеждается, что система "работает"; привязка "менеджера": кандидату назначают персонального "куратора", который курирует все задания и контакты, через него присылают анкету, где просят полные персональные данные и банковские реквизиты "для выплаты";

кандидату назначают персонального "куратора", который курирует все задания и контакты, через него анкету, где просят полные персональные данные и банковские реквизиты "для выплаты"; эскалация требований: когда доверие установлено, появляются "новые возможности" с более высокой оплатой, но с условием предоплаты или перевода части средств на указанный счет (якобы для разблокировки большего дохода или получения бонуса);

когда доверие установлено, появляются "новые возможности" с более высокой оплатой, но с условием предоплаты или перевода части средств на указанный счет (якобы для разблокировки большего дохода или получения бонуса); крах доверия: после нескольких успешных мелких выплат аферисты требуют крупных сумм – и исчезают вместе с деньгами, либо начинают шантажировать. Блокировка контактов ничего не меняет: "менеджеры" и счета – поддельные или зарубежные.

Об этой схеме OBOZ.UA рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в банковской сфере, управления противодействия киберпреступлениям департамента киберполиции Кирилл Водяницкий. Он подтвердил, что мошенничество с "деньгами за лайки" имеет хорошо отработанную логику – несколько небольших выплат, чтобы вызвать доверие, и дальнейшие требования о переводах для получения "крупной суммы".

Водяницкий говорит, что многие такие операции курируются из-за границы (в частности, из азиатских стран), где сложнее установить всех участников, но и добавляет, что тех, кто находится в Украине, – задерживают. Правоохранитель советует забирать первые "гонорары" и сразу блокировать дальнейший контакт с аферистами.

Как не стать жертвой: практические советы

никогда не давайте полные реквизиты карты или ПИН: даже если предлагают оплатить – не передавайте персональных данных через мессенджеры;

даже если предлагают оплатить – не передавайте персональных данных через мессенджеры; не пересылайте деньги на "разблокировку" или "активацию": легальная компания не будет просить вас заплатить, чтобы выплатить вам зарплату;

легальная компания не будет просить вас заплатить, чтобы выплатить вам зарплату; проверяйте контакты: перед тем как соглашаться, найдите официальный сайт компании или ее страницу и свяжитесь через официальные контакты;

перед тем как соглашаться, найдите официальный сайт компании или ее страницу и свяжитесь через официальные контакты; забирайте первые "гонорары" и блокируйте: если получили мелкую выплату – снимите средства, оставьте канал связи закрытым и сохраните скрины как доказательство;

если получили мелкую выплату – снимите средства, оставьте канал связи закрытым и сохраните скрины как доказательство; сообщайте правоохранителям: жалобы можно подавать в киберполицию или в банк (если были списания с карты). Сохраните все сообщения, номера и скрины переводов.

Киберполиция проводит отдельные операции против таких схем, в частности отслеживают платежные цепи, блокируют подозрительные карты и сотрудничают с банками. Однако, как объяснял Кирилл Водяницкий, полный разрыв сети сложный, потому что "нити ведут за границу", поэтому важно действовать превентивно – не давать мошенникам ни единого шанса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили мошенническую схему, где аферист выдавал себя за эксперта по криптовалютам, завладел доверием мужчины и похитил у него более 14,6 млн грн. Злоумышленнику уже объявлено подозрение, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!