Украинцев атакуют мошенники: 7 самых популярных схем обмана

С развитием интернета в Глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель: украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает трудно. Но каждый может своими собственными усилиями и осмотрительностью снизить эффективность таких афер.

Об этом OBOZ.UA рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в банковской сфере, управления противодействия киберпреступлениям департамента киберполиции Кирилл Водяницкий. Он назвал схемы обмана, с которыми чаще всего сталкиваются украинские граждане в соцсетях и не только.

Деньги за лайки

Схема заключается в том, что пользователям в соцсетях предлагают зарабатывать в интернете, лайкая фото, видео в YouTube, отели или рестораны на соответствующих туристических онлайн-площадках. Чтобы поймать жертву на крючок, мошенники могут оплатить такую "работу" один или два раза по 200-300 грн. Но чтобы получить большую сумму, например $1000, от них требуют перевести 500 грн.

Поймать таких мошенников трудно, поскольку они находятся в странах Азии, откуда и происходит такая афера. Сама схема является "сезонной" – она определенное время активна, после чего стихает.

"Мы занимались этой схемой много раз – там нити ведут за границу, в азиатские страны. Там очень много этих карточек задействовано. Мы это все разматывали. То есть тех, кто находится, ну в Украине, мы задерживаем", – объясняет правоохранитель.

Поэтому Водяницкий советует тем, кому предлагают оплатить такую "работу" забирать первые "гонорары", а потом блокировать мошенников.

Деньги от ООН

Суть схемы: мошенники рассылают "приглашение" получить денежную помощь от Организации Объединенных Наций или государства. Если жертва соглашается, то получает фишинговую ссылку – если на нее перейти, можно наткнуться на анкету, где просят указать данные банковской карты – номер, CVV, срок действия. После этого мошенники могут снять с нее все деньги.

Особенностью такой схемы является то, что мошенническую рассылку массово рассылают, как только государство объявляет программу выплат – например, так было после запуска "Пакета школьника" этим летом. Чтобы не попасть на мошенников, надо искать информацию на официальных верифицированных аккаунтах.

Почтовые мошенники

Суть схемы: получить 2000 грн, заплатив на почте 1000 грн за посылку с наложенным платежом. Впрочем, ни посылки, ни денег жертва не увидит. Перед этим злоумышленники могут долго работать с жертвой, убеждая ее в правдивости "предложения".

"Откуда вы выиграли в лотерею, если вы в нее не играли, вы не покупали билет? Как вам пришла посылка, если вам ее никто не направлял?" – предупредил Кирилл Водяницкий.

Телефонные мошенники

Часто действуют под видом украинских мобильных операторов. Их цель – перенести номер жертвы на другую SIM-карту, после чего она теряет доступ ко всем приложениям. Больше всего мошенников интересует мобильный банкинг, хотя таким образом воруют и мессенджеры. Чтобы предотвратить беду, нужно настроить на важных приложениях двухфакторную аутентификацию.

Банковские мошенники

Водяницкий называет такой тип мошенничества самым распространенным. Киберпреступники действуют по схеме, звоня жертве якобы из "службы безопасности банка" и требуют обновить данные.

"Но новая "фишка" появилась: они звонят с 3720 (если это ПриватБанк, традиционный их номер), но в Telegram. В Telegram иконка Приватбанк и даже может быть нарисована голубая галочка, чтобы вообще не возникало сомнений, что это официальный аккаунт. Но ПриватБанк не может звонить через Telegram", – объяснил эксперт.

Тем, кто получил такой звонок из банка, он советует класть трубку и перезвонить в финучреждение самостоятельно. Это не даст мошенникам застать себя врасплох.

Взлом приложений

В некоторых случаях после фишинговых ссылок, когда пользователи сами предоставляли свои данные, мошенники получали доступ к телефону и пробовали оформить микрокредиты через приложение Дія. Впрочем, такие инциденты являются единичными, поскольку в Минцифре быстро перекрывают возможность для таких манипуляций.

Фейковые магазины в Instagram

На этапе подготовки мошенники покупают готовый Instagram-магазин с отзывами и реальными изображениями товара, но требуют полную предоплату. Те, кто платит, не получают ни товар, ни деньги обратно. Поэтому со временем у таких магазинов появляется много негативных отзывов, поэтому мошенники переходят к следующему проекту.

Поэтому, чтобы не стать жертвой обмана, надо обращать внимание на цену. Если она существенно ниже средней рыночной – это сигнал, поскольку честному продавцу нет смысла продавать дешевле, чем он может получить на рынке.

Тем, кто понял, что стал жертвой мошенника, Кирилл Водяницкий советует как можно скорее сообщить об этом в полицию и банк. Это можно сделать онлайн через сайт полиции – заявление получат автоматически. Если действовать быстро, иногда удается заблокировать деньги еще до того, как их окончательно вывели.

Также OBOZ.UA сообщал, что в TikTok распространяется фейк о выплате 12,6 тыс. грн детям, рожденным после 2014 года. Такой программы поддержки не существует, а подобные ложные публикации имеют целью лишь расширение аудитории ресурсов, которые их распространяют.

