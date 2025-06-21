Правоохранители проводят следственные действия в отношении фирм связанных с Осиповым, которые поставляли продукты для ВСУ – СМИ

Одесское ООО "Гранпри ЛТД" Владимира Осипова, которое в 2024 году не справилось с питанием военных, получило новый подряд на 3,37 млрд грн. Оно будет поставлять продукты для военных в Днепропетровской области.

Видео дня

По информации канала "Викривач", правоохранительные органы уже проводят неотложные следственные действия в отношении компаний, которые принимают или участвовали в схемах поставки продуктов для военных – в том числе и фирм, связанных с Владимиром Осиповым.

Государственное предприятие "Оператор тыла" провело очередную закупку на поставку продуктов для Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года. По результатам тендеров определили победителей в 16 лотах. Уже подписано восемь контрактов на общую сумму 12,38 млрд грн. Еще более 6 млрд грн – в процессе подписания. Об этом сообщает ресурс "Наші гроші" со ссылкой на данные системы Prozorro.

В торгах участвовали от 10 до 17 компаний на каждый лот. Поставщики активно конкурировали – снижали цены, боролись за заказ. Крупные игроки подавали предложения на несколько лотов, но часть из них отклонили из-за ограничения ГОТ – не более двух контрактов в одни руки.

В итоге, благодаря конкуренции, удалось снизить среднюю стоимость подрядов на 17% от ожидаемой. Минимальное снижение по одному из лотов составило 11%, наибольшее – 21,6%.

Предельная цена суточного рациона составляла 155 грн. По результатам торгов удалось уменьшить ее до 128,26 грн за комплект.

Что закупают

В ценовых предложениях поставщиков не зафиксировано явно завышенных сумм. В то же время иногда предлагают подозрительно низкие цены - это может свидетельствовать либо о вероятной подмене качественных продуктов более дешевыми, либо об отказе поставлять в случае победы.

По грузопотоку, чаще всего заказывают картофель – он составляет 15% веса всех поставок. На втором месте – пшеничный и ржаной хлеб (6%), третье место занимает свинина (5%). Далее – остальные овощи.

Цены на бананы, апельсины, тушеную свинину и яйца в разных предложениях отличались несущественно – от 1,5% до 19%. Наибольшая разница была по сарделькам, треске, поздней картошке, форели и орегано – более 60%.

Что известно о подрядчике "Гранпри ЛТД"

Одесская компания ООО "Гранпри ЛТД" получила самый большой контракт – на 3,37 млрд грн. Она будет поставлять продукты для военных в Днепропетровской области. Компания создана в 2020 году под названием "Юг Химтек", сейчас ею руководит и владеет Владимир Осипов.

В 2024 году эта фирма не справилась с организацией питания в Донецкой области – из-за выявленных проблем с материально-технической базой ДОТ разорвал с ней контракт. Тем не менее, за тот же год компания получила три подряда на общую сумму 3,19 млрд грн.

ООО "Ахтырка мясопродукт" получит 2,43 млрд грн на продукты для Донетчины. Это предприятие из Сумщины работает под брендом "Этнические мясники", руководит им Александр Капустник, который также имеет другие аграрные бизнесы. Компания уже упоминалась в СМИ из-за поставок некачественных консервов. ГОТ, после проверки, запретил закупки их продукции - речь идет о тушеной говядине, паштетах и кашах.

С 2016 года эта фирма заключила контрактов на почти 5 млрд грн, больше всего – с ГОТ.

ООО "Мит Пром" из Львова получит 2,84 млрд грн на Харьковскую область. Также победила в закупке на Черниговщине на 931,39 млн грн – контракт еще не подписан. Фирма принадлежит Станиславу Майстренко, руководит – Ольга Михайлова.

"Мит Пром" связывают с предпринимательницами из окружения Татьяны Глиняной. В частности, в деле, где изымали 4,7 млн евро наличными, упоминался водитель-экспедитор именно этой компании. В материалах следствия также фигурирует фирма "Гранпри ЛТД", через которую, якобы, формировали налоговый кредит на 256,8 млн грн – но руководитель отрицает сотрудничество с контрагентом.

Фирма "Мит Пром" также фигурирует в уголовном производстве по растрате бюджетных средств из-за поставок по завышенным ценам. В этом деле изъяли документацию и печати еще одной компании – "Мит Микс", которая упоминается в контексте деятельности группы Глиняной. Всего с 2024 года "Мит Пром" получил господрядов на 11,35 млрд грн.

ООО "Аделин" из Луцка получит 1,64 млрд грн на поставку продуктов в Одесскую и Львовскую области. Компанией руководит Татьяна Елова. Она также является основательницей нескольких благотворительных и аграрных организаций. По данным "YouControl", она замужем за Орестом Сорокопудом – сыном нардепа Ирины Костанкевич.

В 2024 году "Аделин" получила подрядов на 3,33 млрд грн – большинство от ДОТ.

Столичное ООО "Трейд гранит инвест" получит 1,18 млрд грн на поставку продуктов в Николаевскую и Херсонскую области. Руководит компанией Юлия Павличенко. Фирма входит в группу "Прайм МИТ Трейд". Ранее она фигурировала в расследованиях как поставщик некачественной тушенки. В 2024 году ГОТ запретил ее участие в тендерах из-за документов с нарушениями, однако суд разрешил фирме снова участвовать в закупках.

ООО "Черкасский мясокомбинат" получило контракт на 917 млн грн. Будет поставлять продукты в Винницкую, Кировоградскую и Черкасскую области. Учредители – Александр Вакулин и Владислав Василенко. Компания имеет проблемную репутацию: ее штрафовали за ненадлежащее качество продуктов и задержки с поставками. С 2023 года фирма выиграла тендеров на более чем 1,4 млрд грн.

ООО "Митформ" выиграло два лота на 2,08 млрд грн – для Сумщины и Полтавщины, но контракты еще не заключили. Фирма зарегистрирована в 2022 году, владелец – Александр Скрипник. Она фигурирует в деле БЭБ об уклонении от налогов в контексте связей с компанией "Евро Вик".

ООО "Флавакор" победило в тендерах на 1,18 млрд грн в Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. Это первое появление фирмы в госзакупках. Владелец и руководитель – Павел Казацкий.

ООО "ЮТ компани" из Днепра выиграло лот на 719 млн грн для Житомирщины. Компания принадлежит Андрею Сошенко, а ранее среди владельцев были связаны с "Eva" и "Varus" бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптик. С 2024 года фирма получила более миллиарда грн подрядов.

ООО "Агропродпром-Сервис" из Львова стало победителем в лоте на 303 млн грн для Закарпатья, Ивано-Франковской области и Черновцов. Руководит компанией Ирина Васильцив. Фирма фигурирует в уголовном производстве ГБР - ее подозревают в причастности к злоупотреблениям при закупках в сговоре с чиновниками ДОТ. Речь идет о возможном хищении более 54 млн грн.