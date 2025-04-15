Правительству США надоела монополия Цукерберга: Instagram и WhatsApp могут сменить владельца

Американского миллиардера Марка Цукерберга могут заставить продать часть своей медиаимперии, а именно соцсети Instagram и мессенджер WhatsApp, входящих в его корпорацию Meta. Таким образом торговый регулятор США пытается уменьшить моно

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Как сообщает The Independent, в антимонопольном иске правительства США, инициировавшим при первой каденции Дональда Трампа говорится, что Meta (тогда еще Facebook) в 2012 году приобрела Instagram, а в 2014-м – WhatsApp. Таким образом, компания устранила конкуренцию и создала монополию в индустрии соцсетей.

Несмотря на то, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила оба соглашения, регулятор продолжал следить за разворачивающимися событиями. Теперь, если он выиграет дело, это может обязать Meta продать Instagram и WhatsApp.

Эксперты уже увидели в этом признак изменений в ландшафте в области социальных сетей. Некоторые из них проводят параллели с требованием правительства США к китайской компании ByteDance продать американское подразделение соцсети TikTok.

"Последствия этого в сочетании с подвешенным будущим TikTok потенциально ставят под вопрос самую сущность рынка социальных сетей – Meta перестанет быть его эпицентром. Мы не видели ничего подобного примерно с 2006-2011 годов – с первых дней появления соцсетей. Вероятно, мы увидим возрождение стартапов социальных медиа, стремящихся отхватить долю на рынке соцсетей", – говорит вице-президент и директор исследований аналитической компании Forrester Майк Проулкс.

Он считает, что без Instagram и WhatsApp компании Meta будет тяжело противостоять конкурентам на рынке. Поэтому компания может быть вынуждена переориентировать свое внимание.

"Что такое Meta на самом деле без Instagram и WhatsApp? Может ли Facebook серьезно конкурировать с самостоятельным Instagram? Удастся ли монетизировать Threads? Сомнительно ", – добавил Проулкс.

В связи с этим 14 апреля в суде Вашингтона началось рассмотрение дела по монополизации рынка Meta. Ожидается, что процесс продлится как минимум несколько недель, а среди свидетелей выступят Цукерберг и бывший операционный директор компании Шерил Сендберг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после объявления американской администрацией новых пошлин 3 апреля акции корпорации Meta упали на 9%, что стоило Марку Цукербергу 17,9 млрд долларов собственного капитала. В общей сложности с середины февраля акции компании упали примерно на 28%.

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