Сколько придется украинцам платить за растаможку авто с ЕС: названы ставки на 2024-й

Стоимость растаможки авто с ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога.

Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле, говорится в сообщении Государственной таможенной службы. Так:

(Ставка)* (Объем двигателя в см3/1000)* (Количество полных лет авто)

Ставка зависит от типа двигателя. Для бензиновых 50 евро, для дизельных – 75 евро. К примеру, если 10-летний автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1500 куб.см стоит 5 тыс. евро, то его стоимость с растаможкой составит 7230 евро. Так, ввозная пошлина – 275 евро, акцизная пошлина – 750 евро, НДС – 1205 евро. За такое же авто на дизеле нужно заплатить 7680 евро (акцизная пошлина вырастет до 1125 евро, а НДС – до 1280 евро).

Средний возраст ввозимых автомобилей увеличился до 12,3 года, ведь чаще покупают авто стоимостью $1 -2 тыс. По данным Института исследования авторынка, больше всего автомобилей в Украину завозят из США и стран ЕС.

Правила растаможки авто хотят изменить

Новые правила растаможки прописаны в проекте закона №10380. Его 1 февраля поддержал Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Но пока это только проект.

Ожидается, что в результате этого украинцы смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение "Дія", а бизнес - через вебпортал "Дія". При этом, по словам Гетманцева, в случае введения новой модели ликвидируются схемы :

указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Например, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет осуществляться платеж), тогда как раньше было 26 грн.

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