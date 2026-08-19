Повысят ли налоги для "ФОПов" до конца войны: Гетманцев дал окончательный ответ

До окончания войны в Украине не планируется повышать ставки единого налога или изменять основные условия деятельности ФОП" (физических лиц-предпринимателей), в частности вводить для них НДС (налог на добавленную стоимость). В то же время после окончания войны налоговую систему могут реформировать, а введение НДС для части "ФОП" пока перенесено с 2027 года на 2028 год.

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Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью СМИ. В последнее время активно обсуждался вопрос о возможном повышении ставок единого налога в ходе подготовки государственного бюджета.

Однако, по словам Гетманцева, на данный момент таких обязательств нет. Нардеп заявил, что не видит существенного финансового потенциала именно в повышении единого налога. По его мнению, дополнительные поступления от такого шага были бы незначительными, тогда как для предпринимателей это означало бы очередное увеличение налоговой нагрузки.

Гетманцев также подчеркнул, что выступает против любых изменений для плательщиков упрощенной системы до окончания войны. То есть на текущем этапе власть не планирует менять базовые условия работы ФЛП только ради дополнительного пополнения бюджета.

Власти делают ставку на детинизацию

По словам председателя профильного парламентского комитета, основной резерв для увеличения доходов государственного бюджета следует искать не в повышении налогов для тех, кто уже их платит, а в детенизации экономики.

Гетманцев оценивает долю теневого сектора примерно в половину ВВП Украины. Соответственно, потенциал для увеличения бюджетных поступлений он видит в выводе экономической деятельности из тени. Нардеп отметил, что повышение налогов в нынешних условиях может фактически стать дополнительной нагрузкой именно на добросовестный бизнес, который уже работает легально и выполняет свои налоговые обязательства.

В такой ситуации, по его мнению, государство должно в первую очередь бороться с явлениями, которые позволяют отдельным субъектам уклоняться от налогообложения. Среди прочего речь идет об открытой торговле контрабандной продукцией на рынках и в павильонах.

Что будет с НДС для ФЛП

Отдельный вопрос, который уже долгое время остается предметом дискуссий, — возможное введение налога на добавленную стоимость для части индивидуальных предпринимателей. Гетманцев подтвердил, что его позиция остается неизменной: до окончания войны условия для плательщиков упрощенной системы менять не следует.

В то же время это не означает, что после окончания военного положения налоговая система останется без изменений. По словам председателя комитета, после войны реформирование системы будет необходимо.

Одной из проблем он назвал существование различных порогов, которые могут использоваться крупным бизнесом для оптимизации налоговой нагрузки. Речь идет, в частности, о лимитах в 1 млн гривен для всех и 10 млн гривен для индивидуальных предпринимателей.

По мнению Гетманцева, упрощенная система должна выполнять свою изначальную функцию — помогать малому бизнесу и самозанятым людям работать без чрезмерно сложного бухгалтерского учета. В то же время она не должна использоваться крупными компаниями для искусственного дробления бизнеса или минимизации налогов.

Когда могут измениться правила

Вопрос реформирования налогообложения "ФОП" связан не только с внутренними дискуссиями в Украине, но и с договоренностями с Международным валютным фондом. В июле 2026 года было согласовано перенесение сроков введения НДС для физических лиц-предпринимателей. Ранее предполагалось, что соответствующие изменения могут вступить в силу уже с января 2027 года.

После пересмотра договоренностей сроки были сдвинуты. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу с января 2028 года. В то же время перенос реформы не означает, что от нее полностью отказались. Новые сроки были закреплены в обновленном меморандуме с МВФ, а выполнение соответствующей задачи остается одним из структурных ориентиров программы сотрудничества Украины с фондом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 14 августа 2026 года введены новые ограничения на денежные переводы, осуществляемые без подтверждающих документов. Лимиты коснутся не всех, а лишь части предпринимателей: вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Стоит понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остались на прежнем уровне.

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