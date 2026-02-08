Повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии стало эффективным решением, которое позволило существенно нарастить использование импортного потенциала Украины. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центр исследований энергетики.

По его словам, до изменения прайс-кэпов импортные возможности системно недоиспользовались.

"Мы традиционно межгосударственные сечения использовали на 50–60%. Но после того, как НКРЭКУ подняла прайс-кэпы, коэффициент использования импорта резко вырос", – отметил Харченко.

Он подчеркнул, что хотя с момента повышения ценовых ограничений прошло немного времени, эффект уже очевиден.

"Пока я не готов дать точную оценку, потому что прошло мало времени. Но то, что загрузка сечений выросла, – это абсолютно точно. И это решение реально помогло", — подчеркнул эксперт.

Кроме корректировки прайс-кепов, дополнительным фактором роста импорта стало активное привлечение крупных государственных потребителей. "Кроме того, значительную часть роста обеспечило то, что "Укрзализныця" и "Нафтогаз" начали закупать электроэнергию по импорту", – отметил Харченко.

Напомним, директор энергетических программ Центр Разумкова заявил, что рост импорта электроэнергии в Украину в декабре и январе стал прямым следствием повышения прайс-кэпов, которое позволило убрать барьеры для поставки электричества.