Повышение прайс-кэпов сделало импорт электроэнергии более доступным, – Харченко
Повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии стало эффективным решением, которое позволило существенно нарастить использование импортного потенциала Украины. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центр исследований энергетики.
По его словам, до изменения прайс-кэпов импортные возможности системно недоиспользовались.
"Мы традиционно межгосударственные сечения использовали на 50–60%. Но после того, как НКРЭКУ подняла прайс-кэпы, коэффициент использования импорта резко вырос", – отметил Харченко.
Он подчеркнул, что хотя с момента повышения ценовых ограничений прошло немного времени, эффект уже очевиден.
"Пока я не готов дать точную оценку, потому что прошло мало времени. Но то, что загрузка сечений выросла, – это абсолютно точно. И это решение реально помогло", — подчеркнул эксперт.
Кроме корректировки прайс-кепов, дополнительным фактором роста импорта стало активное привлечение крупных государственных потребителей. "Кроме того, значительную часть роста обеспечило то, что "Укрзализныця" и "Нафтогаз" начали закупать электроэнергию по импорту", – отметил Харченко.
Напомним, директор энергетических программ Центр Разумкова заявил, что рост импорта электроэнергии в Украину в декабре и январе стал прямым следствием повышения прайс-кэпов, которое позволило убрать барьеры для поставки электричества.