Повышение прайс-кэпов открыло экономические возможности для импорта электроэнергии, – Прокип

Рост объемов импорта электроэнергии в Украину стал прямым следствием повышения прайс-кэпов на отдельных сегментах рынка. Об этом заявил Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинский институт будущего, доктор экономических наук.

По его словам, структура импорта остается относительно стабильной. Ключевым фактором роста импорта, по его оценке, стала именно корректировка ценовых ограничений.

"Вследствие того, что были повышены предельные цены на отдельных сегментах рынка электроэнергии, у нас вырос объем импорта", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что механика импорта напрямую зависит от соотношения украинских прайс-кепов и европейских цен.

"Потому, что импорт происходит в таких условиях, что если электроэнергия в Европе в какие-то часы, какие-то объемы дороже чем то, что разрешено у нас на рынке, то конечно, что она не будет импортирована", – отметил Прокип.

Именно это, по его словам, и заставило государство пересмотреть подход к ценовым ограничениям.

"Из-за этого правительство и Национальная комиссия по регулированию энергетики коммунальных услуг они осуществили пересмотр этих ценовых ограничений по состоянию до конца марта и мы увидели рост объемов импорта", – подчеркнул эксперт.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. В результате верхний прайс-кеп на все часы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке был повышен до 15 000грн/МВт-ч.