Посылки в США будут доставляться еще быстрее: "Укрпочта" подписала важное соглашение

"Укрпочта" и Почта США подписали соглашение, которое позволит ускорить доставку посылок в США благодаря открытию четырех новых аэропортов. Кроме этого, ожидаются лучшие тарифы на более тяжелые посылки и прямой выход на Amazon.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, подготовка этого документа длилась более двух лет, и теперь он открывает новые возможности для экспортеров, предпринимателей и обычных украинцев, которые отправляют посылки за океан.

По словам Смелянского, в ближайшее время для украинских посылок откроют четыре ключевых аэропорта в США (Лос-Анджелес, Чикаго, Майами и Нью-Йорк). Ожидается, что этот шаг позволит сократить сроки доставки с 8-10 дней до 6-8, не меняя стоимости услуг для клиентов.

"Казалось бы, куда лучше, но мы не останавливаемся", – написал Смелянский. По его словам, все клиенты скоро смогут оценить преимущества нового маршрута, особенно в предпраздничный период.

Кроме ускорения доставки, соглашение предусматривает улучшение условий для отправки посылок весом до 5 кг. В рамках уже действующего предложения Prime, которое действует для легких пакетов, "Укрпочта" расширит специальные тарифы и на тяжелые отправления, это нововведение планируется внедрить между 1 октября 2025 года и 1 января 2026 года.

"Надеюсь, к праздникам порадуем наших экспортеров", – подчеркнул Смелянский. Еще одной важной частью договоренностей стало обязательство Почты США убедить крупные торговые платформы, в частности Amazon, открыть прямую доставку в Украину. Это позволит украинским предпринимателям легче интегрироваться в глобальные цепи поставок и расширить географию своих продаж.

Подписанное соглашение также предусматривает более выгодные условия оплаты для "Укрпочты", что позволит компании и в дальнейшем инвестировать в инфраструктуру даже в условиях войны. По словам Смелянского, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, переговоры удалось провести успешно, а американские партнеры получили на память символическую марку "Мариуполь" из стали "Азовстали".

Глава "Укрпочты" также сообщил о встречах с ключевыми партнерами в Риме, где обсуждались перспективы применения ИИ в логистике, адаптивные модели доставки и развитие банковских услуг. Смелянский отметил, что часть этого визита будет объявлена позже.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом – с 1 июля будут действовать новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам. В частности, максимальную сумму таких операций за 1 календарный месяц ограничат в 100 тыс. гривен.

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