Украина и Россия продолжают поставки газа в Европу через транзитный пункт "Суджа" , несмотря на боевые действия в Курской области. У обеих сторон финансовые стимулы сохранять транзит, поскольку он приносит значительные прибыли.

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Об этом пишет Bloomberg. Пожелавшие остаться неназванными источники агентства подтверждают отсутствие намерений у обеих сторон прекращать поставки через станцию "Суджа" в Курской области России.

В результате последних событий цены на газ в Европе поднялись до максимального уровня в этом году. Увеличение стоимости газа связано со страхами прерывания поставок из-за боевых действий. Однако обе стороны имеют веские финансовые причины продолжать сотрудничество. Для Украины транзит газа приносит важные поступления в экономику, в частности, в 2021 году это составило около 1 миллиарда долларов. Для России Европа остается одним из самых крупных потребителей ее газа, что позволяет поддерживать стабильный экспорт.

Украина пытается сохранить свою репутацию надежного партнера для Европы в надежде на рост использования своих газовых хранилищ трейдерами региона. Сохранение инфраструктуры является критическим для обеспечения стабильности поставок и предотвращения военных атак на неиспользуемые трубопроводы. В случае повреждения важной инфраструктуры на станции "Суджа" поставки могут быть приостановлены, что подчеркивает важность поддержки ее в надлежащем состоянии.

Компания "Газпром" пока не дает комментариев относительно ситуации, а Министерство энергетики Украины также воздерживается от комментариев. Тем не менее, в заявлении НАК "Нафтогаз Украины" указано о намерениях продолжать предоставление услуг по транспортировке газа в рамках существующего соглашения, срок которого истекает в декабре.

Европейские страны, такие как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают получать газ из России через Украину. "Газпром" стабильно снабжает газ через "Суджу" в объемах от 37 до 40 миллионов кубометров в сутки. По данным на 13 августа, российские потоки по Украине должны остаться в пределах нормы.

Объемы транспортировки российского газа через станцию "Суджа" даже увеличились на 7%. По состоянию на 13 августа подтвержденная номинация через станцию составляет 42,4 миллиона кубометров, что свидетельствует о стабильности поставок, несмотря на сложные обстоятельства. Хотя боевые действия в Курской области продолжаются, станция "Суджа" остается критическим маршрутом поставок российского газа в Европу. В случае физического повреждения оборудования "Газпром" может объявить форс-мажор, но в настоящее время поставки продолжаются без изменений.

Бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что "Газпром" заинтересован в сохранении этого транзита, поскольку это приносит компании прибыль в размере 5 миллиардов долларов в год. Несмотря на напряженную ситуацию, обе стороны настроены поддерживать поставки газа через "Суджу".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на газ в Европейском Союзе выросли до недельного максимума. Топливо дорожает на фоне опасений из-за возможных перебоев после того, как Украина взяла под контроль газовую распределительную станцию в Курской области РФ.

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