После повышения тарифа ситуация в энергосистеме сразу не улучшится, деньги пойдут на ремонт – Буславец

Средства по повышенному тарифу на свет должны быть направлены на восстановление ремонта поврежденной оккупантами энергосистемы. Об этом заявила бывшая глава Министерства энергетики Ольга Буславец.

"Главное, чтобы средства пошли на то, что нужно – восстановление и ремонты. Чтобы в результате генерации было достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но мы все должны понимать, что если электроэнергия не будет иметь ценности, то и производители не будут иметь ресурс его производить", – подчеркнула она.

Буславец отметила, что от повышения тарифа ситуация в национальной энергосистеме не исправится моментально.

Эксочильница Минэнерго добавила, что фактически повышение тарифа на свет принесет пользу только государственным "Энергоатомам" и "Укргидроэнерго".

Ранее Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-г. Это решение было принято из-за необходимости восстановления поврежденных энергообъектов в результате массированных ракетных атак.