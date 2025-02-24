Пошлины как рычаг: Трамп "требует" от Мексики и Канады торговой войны с Китаем

Администрация Трампа предложила мексиканским чиновникам установить пошлины на китайский импорт во избежание угрозы 25% тарифов для Северной Америки. Ранее США уже ввели 10% дополнительной пошлины на весь китайский импорт.

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Об этом пишет Bloomberg. По информации источников, знакомых с ситуацией, представители администрации Трампа встретились с мексиканскими чиновниками в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность установления пошлин на китайские товары.

Министр торговли США Говард Лутник, кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир и экономический советник Белого дома Кевин Хассетт передали это сообщение министру экономики Мексики Марсело Эбрарду во время переговоров. Несмотря на давление, Мексика не взяла на себя никаких конкретных обязательств по Китаю. Вместо этого было принято решение о создании двусторонней рабочей группы для дальнейшего анализа торговых вопросов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум активизировала меры по противодействию дешевому китайскому импорту. Эти действия направлены на защиту национальной промышленности, страдающей от наплыва дешевых китайских товаров. В то же время они призваны удовлетворить требования администрации Трампа, уже давно выражающей недовольство торговой политикой Мексики.

Однако мексиканская власть осторожно относится к такому решению, поскольку введение тарифов может привести к экономическим рискам и ухудшению отношений с Китаем, который является важным торговым партнером. Именно поэтому Мексика согласилась на создание рабочей группы для дальнейших консультаций.

Дональд Трамп выдвинул жесткие требования к Мексике и Канаде, требуя от них усиления мер против нелегальной миграции и борьбы с фентанилом. Если эти требования не будут выполнены, США могут ввести 25% пошлины на импорт товаров из этих стран. Первоначально эти санкции должны вступить в силу 1 февраля, однако Белый дом предоставил Мексике месячную отсрочку до 4 марта.

Параллельно Соединенные Штаты уже ввели дополнительные 10% пошлины на весь импорт из Китая. Этот шаг является частью агрессивной торговой стратегии Трампа, направленной на сдерживание китайской экономической экспансии и укрепление позиции США в глобальной экономике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пошлины, которые президент США Дональд Трамп наложил на импорт стали и изделий из нее, обойдется украинскому бюджету в 1 млрд гривен ежегодно. Таким образом, Украина будет вынуждена противостоять не только войне на поле боя с Россией, но и торговой войне с Соединенными Штатами.

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