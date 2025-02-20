Трамп может нанести болезненный удар экономике Украине: сколько будет стоить бюджету экономическая война США

Таможенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп наложил на импорт стали и изделий из нее, будут стоить украинскому бюджету 1 млрд гривен ежегодно. Таким образом, Украина будет вынуждена противостоять не только войне на поле боя с Россией, но и торговой войне с Соединенными Штатами.

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Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на данные Ассоциации украинской стали. Отмечается, что украинских чиновников и промышленников шокировали планы администрации США ввести 25% дополнительных пошлин на импорт стали, алюминия и изделий из них.

Это подчеркнуло растущую нестабильность в отношениях Украины с ее важнейшим западным союзником. Сам Трамп утверждает, что дополнительные тарифы выравнят условия игры в международной торговле и повысит конкурентоспособность предприятий в США.

Планируется, что объявленные Трампом тарифы вступят в силу 12 марта. Это может нанести экономике Украины, которая и без того не оправилась от последствий полномасштабной агрессии России, болезненного удара.

Журналисты отмечают, что из-за большой войны доля сталелитейной промышленности в валовом внутреннем продукте Украины сократилась почти вдвое. Вдобавок к тому, если импортные пошлины США все же вступят в силу, украинские сталевары понесут 2,4 млрд. гривен убытков, а государственный бюджет не досчитается 1 млрд. гривен ежегодно, подсчитали в Ассоциации украинской стали.

Поэтому украинские власти надеются, что для украинской стали и производимой из нее продукции в Евросоюзе США сделают исключение до марта 2026 года. Это объясняется тем, что общая стоимость стали, поставляемой в США из Украины в виде продукции из ЕС, составляет лишь 0,81% от общего импорта стали в США и поэтому не может угрожать американской промышленности.

"Сохранение тарифного исключения для украинской стали, включая продукцию, произведенную в ЕС из украинской стали, оказывает существенную поддержку Украине, поскольку она продолжает противостоять неспровоцированной военной агрессии со стороны России. Это увольнение позволяет украинским экспортерам стали поддерживать свою деятельность, вносить вклад в национальный бюджет и поддерживать украинскую экономику в целом", – говорится в заявлении Ассоциации украинской стали.

При этом OBOZ.UA сообщал, что США могут положить конец тарифному противостоянию с Китаем, заключив торговое соглашение. Пока детали такого соглашения неизвестны, но ясно, что сторонам придется преодолеть определенные противоречия в отношениях.

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