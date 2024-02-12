Популярный продукт дорожает по всему миру: цены уже достигли рекорда

Мировые цены на какао достигли рекордного максимума, поскольку сухая погода вредит культурам в Западной Африке. Стоимость на товарном рынке Нью-Йорка достигла нового за все время максимума в $5 874 за тонну.

Стоимость ключевого ингредиента для приготовления шоколада выросла примерно вдвое с начала прошлого года. Об этом говорится в материале BBC.

Взлетающие цены на какао уже фильтруются к потребителям и начинают давить на крупных производителей шоколада. Один из крупнейших мировых производителей шоколада The Hershey Company (американская кондитерская компания, пятая крупнейшая в мире, крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке) предупредил: "Ожидается, что исторические цены на какао ограничат рост прибыли в этом году".

Исполнительный директор компании Микеле Бак также не исключил повышения цен для клиентов. "Мы не можем говорить о будущих ценах", – сказала она во время разговора с аналитиками, но добавила, что, учитывая цены на какао, будут использоваться инструменты, включая ценообразование, как способ управления бизнесом.

Комментарии появились, когда Hershey объявила о своих финансовых результатах через 3 месяца. Цифры показали, что продажи упали на 6,6%, поскольку пострадавшие от инфляции потребители сократили расходы на кондитерские изделия.

В прошлом месяце компания Mondelez определила рост стоимости ингредиентов как одну из проблем, с которой она столкнется в следующем году. Финансовый директор Лука Зарамелла сказал, что фирма видела "значительное увеличение как какао, так и сахара".

В то время как общая инфляция на продукты питания и напитки в супермаркетах Британии снизилась в ноябре до 8,3%, рост цен на шоколад был значительно выше – 15,3%.

Почему выросли цены на какао?

Цены выросли из-за плохих урожаев в Западной Африке, производящей основную часть мирового снабжения. Явление погоды Эль-Ниньо приводит к более сухой погоде в Гане и Кот-д'Ивуаре, которые являются двумя крупнейшими в мире производителями какао-бобов.

Горячие температуры и изменения в моделях осадков, вызванные изменением климата, могут также повлиять на урожаи.

"Трейдеры озабочены еще одним коротким годом производства, и эти чувства усилились Эль-Ниньо, который угрожает культурам Западной Африки жаркой и сухой погодой", – сказал Джек Сковилл, аналитик Price Futures Group.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в мире в этом году активно растут цены на кофе сорта робуста (Robusta). В частности, стоимость выросла из-за конфликта в Красном море. За последние месяцы поставщики подняли цены на кофейное сырье более чем на треть.

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