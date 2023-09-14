Кровавые деньги для Кремля: популярный итальянский производитель матрасов работает в РФ и спонсирует войну против Украины

Итальянский производитель матрасов Magniflex продолжает вести бизнес на территории страны-террористки России. Компания платит налоги в РФ, тем самым спонсируя войну против Украины.

Magniflex Russia до сих пор ведет страницу в Instagram и публикует новые предложения товаров и скидки. Также у нее есть представительства в других соцсетях, продолжает работать и сайт компании.

Отметим, что бренд принадлежит компании Alessanderx Spa. Magniflex была создана в 1962 г. Производственные мощности находятся в Италии: регион Тоскана, город Прато (второй по величине город в регионе после Флоренции).

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Бренд имеет свое собственное представительство в РФ. Что интересно, в России практически не осталось других ортопедических матрасов, изготовленных за границей, кроме Magniflex. Магазины компании представлены в 45 городах России, о чем Magniflex гордо сообщает на официальном сайте.

После начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ в Украину компания никак не отреагировала на происходящее и продолжила вести бизнес там. В соцсетях компания предлагает россиянам "Самый лучший отдых на самых лучших матрасах", а также желает гражданам страны-террористки "Хорошего сна", что особенно цинично ввиду того, что украинцы не спят по ночам из-за атак российских ракет и дронов.

В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из России.

"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний из перечня спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю, и продолжает это делать", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские компании боятся торговать с Украиной из-за угрозы закрытия счетов банками, которые не подвержены риску. Банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами, из-за обеспокоенности российскими санкциями и отмыванием денег.

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