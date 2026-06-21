Популярная сеть косметических магазинов в Украине объявила о массовом закрытии: что известно

Prostor, вторая по масштабам сеть аптек в Украине, насчитывающая 468 магазинов и имеющая годовой выручку в 5,7 млрд грн, начинает поэтапно закрывать все свои торговые точки с 1 июля 2026 года после 21 года работы на рынке. Компания не раскрывает причин такого решения, однако обещает полностью выполнить финансовые обязательства перед партнерами и в настоящее время изучает возможные сценарии дальнейшего существования бренда.

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Об этом сообщает профильное издание All Retail. В обращении к партнерам руководство назвало это решение чрезвычайно сложным и принесло извинения за то, что не смогло сообщить об изменениях раньше.

При этом компания подчеркнула, что выполнит все свои финансовые обязательства перед поставщиками и контрагентами в полном объеме. После завершения сотрудничества планируется оформление всех необходимых юридических и бухгалтерских документов, в частности актов сверки и дополнительных соглашений о расторжении договоров.

В то же время в пресс-службе компании отметили, что в настоящее время анализируются различные сценарии дальнейшей деятельности. Среди них — оптимизация операционной модели, изменение формата присутствия на рынке и пересмотр коммерческой стратегии. Окончательные решения относительно будущего бренда пока не объявлены.

Почему закрывается сеть

Официальных причин прекращения деятельности компания пока не назвала. Впрочем, эксперты рынка обращают внимание на сложные условия ведения бизнеса во время войны. Ритейлеры сталкиваются с ростом затрат на логистику, нехваткой персонала, перебоями в работе из-за воздушных тревог и регулярными атаками на инфраструктуру.

Дополнительным ударом для компании могла стать атака на складской комплекс в Днепре. В декабре 2025 года в результате российского обстрела пострадал склад площадью 6500 квадратных метров, где хранилась продукция сети. Хотя компания не связывала напрямую это повреждение с нынешним решением, подобные события неизбежно влияют на расходы и стабильность работы крупного ритейлера.

Изменения в руководстве перед закрытием

Еще одним важным событием для компании стала масштабная кадровая реорганизация. В апреле 2025 года владелец сети Вадим Тугай назначил новым генеральным директором Петра Чередниченко, который ранее работал в Fozzy Group и занимал должность коммерческого директора Центрального региона сети "Сильпо".

Одновременно компания обновила руководство нескольких ключевых направлений, в частности коммерческого блока, HR-службы и службы безопасности. На рынке эти изменения рассматривались как попытка укрепить позиции сети и подготовить ее к дальнейшему развитию. Однако менее чем через полтора года после кадровых перестановок компания объявила о масштабном сворачивании деятельности.

Особенно неожиданной ситуация выглядит на фоне результатов компании за последние годы. Prostor работал в Украине в течение 21 года и стал одним из самых известных национальных ритейлеров в сфере косметики и бытовой химии. По словам руководства сети, по состоянию на 2025 год ее доля на украинском рынке составляла около 30-35%.

В конце прошлого года сеть насчитывала 468 магазинов в 22 регионах Украины. Компания продолжала открывать новые точки продаж и даже заявляла о намерении увеличить их количество до более чем 480. Для реализации этих планов ритейлер планировал инвестировать около 160 миллионов гривен в развитие сети. Финансовые результаты также не свидетельствовали о кризисе: выручка ООО "Нумис" по итогам 2025 года составила 5,7 млрд грн, что почти на 12% превысило показатели предыдущего года.

Недавно о закрытии магазинов в Украине сообщила и международная сеть обувного ритейла SuperStep. Компания заявила, что до конца июня 2026 года прекратит работу всех своих торговых точек в стране.

Правда, в этом случае причиной назвали оптимизацию глобальной деятельности компании. При этом сеть подчеркнула, что не планирует закрывать магазины бренда Lacoste, которые работают под её управлением.

Пока остается открытым вопрос, означает ли нынешнее закрытие полное исчезновение бренда Prostor. В заявлении компании упоминается возможность пересмотра формата присутствия на рынке, поэтому не исключено, что в будущем бренд может вернуться в ином виде.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, совладелец Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", через инвестиционный фонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорый". В результате около 180 магазинов "Бадьорий" переходят под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в её формат магазинов "рядом с домом" без резких изменений для покупателей на старте.

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