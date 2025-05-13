Блокада на границе с Польшей: украинские водители массово избегают одиного из пунктов пропуска

Перевозчики массово выписываются из єЧерги для пересечения украинско-польской границы через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", выбирая другие маршруты. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов на выезд из Украины из-за протестов полских перевозчиков.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. С 12 мая на украинско-польской границе снова обострилась ситуация, ведь международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" оказался под блокадой.

Польские перевозчики, которые продолжают протестные действия, заблокировали движение грузового транспорта, ограничив проезд до одного грузовика в час в оба направления. В результате, уже в ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил лишь 8 грузовиков на выезд из Украины, тогда как на въезд аж 205.

Это вызвало логистический коллапс и массовую реакцию украинских перевозчиков. Электронная очередь, которая еще накануне насчитывала почти 1400 транспортных средств, резко сократилась до 789 авто. Те, кто оставался в "живой очереди", из нее выходят, а новые участники уже не присоединяются. Перевозчики выбирают другие пункты пропуска, например, "Краковец", "Рава-Русская" или "Шегини", чтобы избежать длительного простоя.

Такая ситуация свидетельствует о серьезном нарушении логистических маршрутов и изменении поведения водителей, которые не доверяют стабильности пункта пропуска "Ягодин". Ожидается, что такая ситуация также грозит срывом сроков доставки товаров, снижением объемов экспорта и общим осложнением внешнеэкономической деятельности.

Украинские таможенные и пограничные службы пытаются минимизировать последствия блокады, однако ситуация может только ухудшаться. Напомним, что причина блокады - это недовольство польских перевозчиков отменой системы разрешений для украинских транспортников, которая ранее ограничивала их присутствие на рынке ЕС.

После открытия границ в рамках поддержки Украины со стороны Евросоюза, украинские грузовики получили возможность беспрепятственно работать в ЕС, что, по словам польских предпринимателей, создало неравные условия. Организатором протеста выступает Рафал Меклер - пророссийски настроенный владелец логистической компании, активист антиукраинской партии "Конфедерация" и давний критик европейской политики поддержки Украины. Он обвиняет ЕС в "уничтожении польского бизнеса руками украинцев" и требует немедленного восстановления ограничений.

"Из-за наплыва украинских перевозчиков, которые вытесняют поляков с рынка, мы вынуждены действовать. Наши фуры простаивают в системе "єЧерга", и мы больше не можем молчать", – написал Меклер в соцсетях.

Его заявление нашло поддержку среди части перевозчиков и фермеров, которые уже неоднократно блокировали пункты пропуска с Украиной в 2023-2024 годах. Предыдущие протесты продолжались неделями и часто сопровождались политическими лозунгами, призывами к ограничению импорта украинской продукции и требованиями компенсаций со стороны польского правительства. Польские СМИ сообщают, что выбор именно пункта "Дорогуск – Ягодин" связан с тем, что другие переходы находятся на реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" продолжаются ремонтные работы с обеих сторон - в Польше ремонтируют мост, а в Украине дорожное покрытие. Из-за этого наблюдается замедление движения и образование очередей, поэтому путешественникам советуют выбирать альтернативные маршруты.

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