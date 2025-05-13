Суд окончательно запретил польским перевозчикам блокировать пункт пропуска на границе с Украиной: все подробности

Апелляционный суд Люблина (Польша) 13 мая оставил в силе запрет проведения акции протеста перевозчиков у пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" на польско-украинской границе. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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Это означает, что блокировка границы, начавшаяся в понедельник, должна прекратиться, передает RMF24. Ранее Люблинский окружной суд одобрил проведение этой акции, но мэр Дорогуска Войцех Савва обжаловал решение и Апелляционный суд стал на его сторону.

Дело рассматривалось во вторник, 13 мая, на закрытом заседании. "Суд изменил обжалуемое решение таким образом, что оставил в силе решение мэра гмины Дорогуск от 8 мая текущего года о запрете собрания", – сказала судья Магдалена Кучиньска.

В своем иске мэр Дорогуска указывал, что акция протеста планировалась организаторами на четыре месяца: с 12 мая по 12 сентября 2025 года.

"Такие действия нельзя рассматривать как коллективное проявление общей позиции по публичным вопросам, подлежащим законодательной правовой защите, а как намерение заблокировать весь трансграничный обмен между Украиной и Польшей, а в более широком аспекте общего рынка – странами Европейского Союза", – писал чиновник. Судьи согласились с его доводами.

Напомним: перевозчики заблокировали пункт пропуска 12 мая в 16:00 и пропускали только по одному грузовику в час в обоих направлениях. Заявлялось, что на постоянной основе они будут пропускать транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь, военные грузы, топливо, опасные материалы и скоропортящиеся грузы.

Протестующие требовали восстановить лимит разрешений на въезд в Польшу для украинских перевозчиков, запретить регистрацию транспортных компаний с капиталом из-за пределов ЕС и создать отдельную очередь в электронной системе для порожних грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

Министерство инфраструктуры Польши сообщало, что работает над изменением некоторых правил.

Как писал OBOZ.UA, на фоне протестов украинские перевозчики массово выписывались из еЧерги для пересечения границы с Польшей через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", выбирая другие маршруты. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только восемь тяжеловозов на выезд из Украины. МИД нашей страны призывал Варшаву немедленно принять меры для прекращения блокады, чтобы не допустить вреда экономике и двусторонним отношениям.

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