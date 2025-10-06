Получают вдвое меньше средней зарплаты: чьи доходы в Украине стабильно низкие

Медианная зарплата учителей (то есть среднее значение, которое делит всех педагогов пополам по доходам) составляет 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Хотя зарплата выросла, она остается вдвое меньше средней по Украине (26 499 грн) и значительно ниже, чем в соседней Польше, где учителя получают от 57 000 до 83 000 грн.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска работы. Согласно данным, медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляет 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн).

Несмотря на рост, профессия педагога остается одной из самых низко оплачиваемых в Украине. Для сравнения, в Польше зарплата учителя в зависимости от категории и стажа колеблется от 5000 до 7300 злотых, или примерно от 57 000 до 83 000 грн.

За последний год активность на рынке труда в сфере образования также выросла. Количество откликов на вакансии увеличилось на 44%, хотя общее количество объявлений осталось почти неизменным. Отмечается, что это свидетельствует о том, что, несмотря на низкие зарплаты, интерес к педагогической профессии среди кандидатов не уменьшается.

Воспитатели детских садов получают несколько большие зарплаты, чем школьные учителя. Медианная зарплата в этом году составляет 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество вакансий для воспитателей выросло на 20%, а отзывов стало на 12% больше.

Что касается репетиторов, они работают преимущественно на почасовой основе. Средняя ставка за час работы составляет 400 грн, что на 33% больше, чем в прошлом году (300 грн/час). Спрос на услуги репетиторов также вырос: количество отзывов увеличилось на 78%, а количество объявлений на платформе – на 23%.

Несмотря на рост зарплат, оплата труда педагогов остается значительно ниже средней по стране. По данным Государственной службы статистики, в июле 2025 года средняя зарплата в Украине составляла 26 499 грн, что более чем вдвое превышает медианную зарплату учителей.

"Ситуация с зарплатами педагогов сегодня выглядит критической. Низкий уровень оплаты труда создает риск оттока кадров и падения качества образования. Это особенно опасно в условиях войны, когда учителя выполняют не только образовательную, но и общественную миссию: поддерживают детей, формируют у них чувство безопасности и стабильности, а также играют ключевую роль в укреплении национальной идентичности", – отметила руководитель профильного портала.

Отмечается, что Министерство образования активно работает над механизмом повышения зарплат. В проекте госбюджета-2026 на эти цели уже заложено 53 млрд грн. Педагогам обещают поэтапный рост: +30% с 1 января 2026 года и еще +20% с 1 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, учителя, которые продолжают обучать детей на прифронтовых территориях, будут получать ежемесячную доплату в размере 4000 грн. Надбавка касается 25 тысяч педагогов из девяти областей, где учебный процесс происходит под постоянной угрозой обстрелов.

