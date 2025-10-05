Учителя получат ежемесячную доплату в 4 тыс. грн: кто именно и что для этого нужно

Учителя, которые продолжают учить детей на прифронтовых территориях, будут получать ежемесячную доплату в размере 4000 грн. Надбавка касается 25 тысяч педагогов из девяти областей, где учебный процесс происходит под постоянной угрозой обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Речь идет о ежемесячной доплате в размере 4 000 грн после уплаты налогов, которую педагоги будут получать уже с октября – задним числом за период с 1 сентября 2025 года.

Как сообщила Свириденко, доплату получат 25 тысяч учителей, работающих в 84 общинах девяти областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Это регионы, которые постоянно находятся под угрозой вражеских атак и где педагоги продолжают обучать детей, часто под звуки сирен и взрывов.

По словам Свириденко, во время войны роль учителя чрезвычайно важна – именно они формируют поколение, которое будет восстанавливать и развивать страну. В то же время их работа стала намного сложнее, ведь учебный процесс в прифронтовых громадах происходит в условиях опасности, эвакуаций и нестабильной связи.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна. То, что они остаются с детьми, внедряют новые подходы к обучению несмотря на постоянные тревоги – это пример большой ответственности и любви к своему делу", – отметила Свириденко.

Кроме того, чиновница сообщила, что в бюджете на 2026 год уже заложено повышение зарплат педагогических работников на 50%. Это решение имеет целью не только поддержать тех, кто сейчас работает в системе образования, но и мотивировать молодежь выбирать педагогическую профессию в будущем.

"Задача Правительства – быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", – подытожила вице-премьер, поздравив педагогов с Днем учителя и поблагодарив их за стойкость, преданность и ежедневный труд.

