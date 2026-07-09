Получать посылки "Укрпочты" станет проще: что изменится для клиентов в ближайшее время

"Укрпочта" продолжает расширять сеть внутренних почтоматов — они уже работают во Львовской и Ивано-Франковской областях, а в ближайшее время появятся ещё в Полтавской, Сумской и Харьковской. Кроме того, компания недавно отменила доплату в размере 45 гривен за доставку в села и сделала доставку в почтоматы бесплатной.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, компания продолжает активно устанавливать новые почтоматы по всей стране, чтобы сделать получение посылок максимально простым и быстрым.

Следующий этап расширения предусматривает установку ещё 66 ячеек быстрой выдачи. В то же время темпы установки оборудования будут зависеть от ситуации с безопасностью, ведь работы проводятся также в прифронтовых регионах. В частности:

27 в Полтавской области;

13 в Сумской;

26 в Харьковской.

Как работают внутренние почтоматы

Ячейки быстрой выдачи расположены непосредственно в отделениях "Укрпочты" и работают в часы их работы. После того как отправление поступает в отделение, клиент получает SMS-сообщение со специальным кодом.

Его нужно ввести на панели почтомата, после чего ячейка автоматически откроется, и посылку можно будет забрать самостоятельно. Для этого не нужно устанавливать мобильное приложение, пользоваться Bluetooth или проходить дополнительную авторизацию.

В компании отмечают, что новый формат уже доказал свою эффективность. По статистике "Укрпочты", в отделениях, где установлены внутренние почтоматы, около 70% всех посылок клиенты получают именно через ячейки быстрой выдачи. Такой способ позволяет избежать очередей, сократить время ожидания и сделать процесс получения отправлений более комфортным.

Помимо внутренних ячеек, "Укрпочта" продолжает развивать и сеть классических внешних почтоматов. В будущем их количество планируется увеличить до более чем тысячи по всей Украине. На данный момент уже установлено 310 внутренних ячеек быстрой выдачи из 600, которые компания планирует запустить.

Для жителей сел отменят дополнительную плату за доставку

Помимо развития сети почтоматов, "Укрпочта" анонсировала ещё одно важное изменение для своих клиентов. Компания полностью отменяет доплату в размере 45 гривен за доставку отправлений в села через передвижные отделения. Ранее именно эта надбавка увеличивала стоимость доставки для жителей небольших населенных пунктов.

Теперь доставка в села, где работает отделение "Укрпочты" или оборудован пункт обслуживания, будет стоить столько же, сколько и доставка в городах. Таким образом компания выравнивает тарифы для всех клиентов независимо от места проживания.

Доставка в почтоматы станет дешевле

Еще одно нововведение касается доставки в почтоматы. За такую услугу больше не придется платить дополнительные средства — она будет осуществляться без каких-либо тарифных надбавок. В то же время "Укрпочта" сообщила о небольшом повышении стоимости курьерской доставки.

Из-за роста расходов на топливо и логистику тариф увеличится всего на 5 гривен. Несмотря на это, в компании уверяют, что курьерская доставка и в дальнейшем останется одной из самых доступных на украинском рынке, а базовый тариф в 50 гривен будет одинаково действовать как для городских, так и для сельских отправлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2026 года в странах ЕС вступают в силу новые жесткие таможенные правила для международных отправлений. За каждое коммерческое отправление и дорогие частные подарки вводится обязательный сбор в размере 3 евро.

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