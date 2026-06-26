Посылки из Украины в ЕС будут доставляться по-новому: какие правила изменили

С 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза (ЕС) вступают в силу новые строгие таможенные правила для международных отправлений. За каждое коммерческое отправление и дорогие частные подарки вводится обязательный сбор в размере 3 евро.

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Об этом сообщили в "Укрпочте". Отмечается, что новые таможенные правила будут вводиться постепенно.

Что меняется

Обновленное таможенное законодательство распространяется на абсолютно все почтовые и логистические компании, осуществляющие доставку на рынок Евросоюза. Под действие новых правил подпадают:

все коммерческие отправления (товары для продажи) независимо от их стоимости ;

; личные подарки, если их задекларированная стоимость превышает 45 евро.

Кроме того, к посылкам может применяться НДС (если налог не был уплачен ранее через европейскую систему IOSS), а также внутренние таможенные сборы страны назначения. Их размер каждое государство ЕС определяет индивидуально.

Правила начисления сбора

Сумма сбора рассчитывается для каждой отдельной категории товара, указанной отдельной строкой в таможенной декларации. В частности, если в одной посылке было отправлено:

две разные товарные позиции (например, книга и платье) – сбор составит 6 евро;

(например, книга и платье) – сбор составит 6 евро; однотипные товары с одинаковым таможенным кодом (например, несколько пар носков разных цветов), их можно оформить одной строкой – сбор составит стандартные 3 евро.

Для автоматизации этого процесса "Укрпочта" подключилась к глобальной ИТ-системе International Post Corporation (IPC) в Брюсселе. Благодаря этому таможенные данные и подтверждения транзакций будут передаваться в ЕС автоматически, что минимизирует риск задержек или "зависания" посылок на границе.

Поскольку таможенные органы и почтовые службы некоторых стран ЕС все еще завершают техническую настройку своих баз данных, в течение 1–2 месяцев будет действовать переходный период. В это время будут действовать компромиссные процедуры: пошлину за посылку придется оплачивать непосредственно получателю при ее вручении.

В то же время на стабильность приема отправлений в Украине это никак не повлияет — почта работает в штатном режиме.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также активно обсуждается требование Международного валютного фонда отменить льготу на посылки стоимостью до 150 евро, этого все же не избежать. Прогнозируется, что самое позднее время, когда будет принята эта инициатива, — осенью.

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