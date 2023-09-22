Полтавский ГОК беглого Жеваго уличили в многомиллиардной схеме

В Украине разоблачили незаконное использование недр на 157 млрд грн. Схему организовали должностные лица горно-обогатительного комбината, предположительно, Полтавского ГОК, бенефициаром которого является беглый подсанкционный экс-нардеп Константин Жеваго. Руководству этого предприятия ранее уже сообщали о подозрении в незаконной деятельности.

Об обнаружении схемы сообщили в Нацполиции Украины, однако предприятие там не назвали. По данным СМИ, речь идет именно о Полтавском ГОКе. Эти данные косвенно подтверждает само сообщение полиции, в котором указано что владельцем предприятия является бывший депутат VII и VIII созывов.

Следствие установило, что комбинат, не имея на это лицензии, обрабатывал отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых и продавал полученный щебень разных фракций. При этом лицензия у предприятия была только на добычу железистых кварцитов.

Видео дня

Схема процветала с 2015 по 2021 год. За этот период предприятие незаконно добыло 20 млн куб. м ископаемых, а общий ущерб оценивается в 157 млрд грн.

Экспертиза, проведенная в ходе следствия, подтвердила, что такие отходы относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения. "Таким образом, на их использование необходимо получить соответствующую лицензию. Об этом должностные лица комбината знали, ведь до 2015 года у них такая лицензия была", – говорится в сообщении.

Это уже не первое дело Полтавского ГОКа. Так, в июне 2023 года руководство предприятия получило подозрения в торговле отходами без соответствующих разрешений. Тогда речь шла о завладении почти 400 млн грн. Представители Жеваго называли тот случай "манипулированием общественным мнением".

Также в августе стало известно, что Жеваго подозревают в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на "правильное" решение по одному из дел. "В ходе следственных действий НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. Во время получения второго транша в 450 тыс. долларов председатель Верховного суда и адвокат [имевший связи с судьями этой инстанции ] были разоблачены "на горячем", – рассказали тогда в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может вернуть более $113 млн, которые незаконно вывел за границу Жеваго. На данный момент средства, находящиеся на счетах в Швейцарии, арестованы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!