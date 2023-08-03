Коррупция в Верховном Суде: Жеваго объявили подозрение в даче взятки судьям

Находящегося во Франции собственника группы "Финансы и кредит" подозревают в даче взятки председателю и судьям Верховного суда в обмен на "правильное" решение о одном из дел. Им является Константин Жеваго.

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О подозрении сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Там отметили: решение в его пользу Верховный суд принял в 2023 году.

"В ходе следственных действий НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура)задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. При получении второго транша в 450 тыс. долларов председатель Верховного суда и адвокат [имевший связи с судьями этой инстанции], были разоблачены "на горячем", – рассказали в НАБУ.

В чем суть дела

Как объяснили в бюро, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее – ГОКа) у четырех компаний. А спустя 18 лет те обратились в хозяйственный суд с иском о:

признании договор купли-продажи ценных бумаг недействительным;

возврате им акций предприятия.

Суд же в удовлетворении требований отказал. Тем не менее, в 2022 году уже апелляционный суд:

отменил решение предыдущего суда;

таки признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 подозреваемый вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн долларов (1,8 млн долларов – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг). В конце концов Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена", – сообщили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Кипре задержали бывшего замглавы обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Его считают сообщником владельца этого банка Константина Жеваго, который "отмыл" более 100 млн долларов.