Польша существенно увеличила импорт российских огурцов, позволяя их дальнейший реэкспорт в ЕС (Европейский Союз) без четкой маркировки, что вызывает беспокойство. В то же время другие страны, например Латвия, полностью запретили импорт агропродукции из РФ до 2026 года.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Объем таких закупок вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 2,1 тысячи тонн, что эквивалентно 2,7 млн евро.

Эта цифра составляет 83% общего импорта огурцов в Польшу в марте, тогда как остальные поступили из Турции, Беларуси и Украины. Таким образом, Польша фактически стала главным импортером российских огурцов среди стран Европейского Союза. Однако этот скачок вызвал значительный резонанс, как внутри страны, так и на уровне Евросоюза.

Кроме объемов импорта, важную роль играет потенциальная схема реэкспорта огурцов из России в другие страны ЕС по сокрытию их реального происхождения. Это не только снижает прозрачность торговли, но и подрывает европейские санкционные механизмы, введенные против России в ответ на ее действия.

Есть также опасения, что такие продукты могут маркироваться как произведенные в других странах или вообще поступать на рынок без всякой информации об их происхождении. Аграрные ассоциации Польши уже выразили обеспокоенность относительно честности таких торговых практик.

В связи с активным поступлением тепличных огурцов из России, Инспекция качества пищевых продуктов Польши (IJHARS) усилила проверки. В течение первого квартала 2025 года было проверено 125 партий общей массой более 2 тысяч тонн. Хотя все партии соответствовали санитарным нормам, были обнаружены многочисленные нарушения в маркировке страны происхождения.

К типичным нарушениям относится отсутствие указания страны производства в сопроводительных документах или указание другой страны, как места происхождения. Это создает риск спортсоздания статистики торговли и введения потребителей в заблуждение.

На фоне снижения общего импорта агропродукции из России в ЕС на 79% в январе 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) рост импорта огурцов выглядит аномальным. Это подчеркивает противоречия между политической позицией Евросоюза и реальными торговыми практиками отдельных стран-членов.

Аналитики также отмечают, что другие страны, в частности Латвия, продлили запрет на импорт аграрной продукции из России и Беларуси до июля 2026 года. Это подчеркивает неоднородность подходов к сотрудничеству с российским агросектором в пределах ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций, высоких ставок и дефицита импорта агросектор России стремительно деградирует, техника дорожает и становится недоступной. Промышленность не справляется с вызовами, а фермеры остаются без ресурсов для обновления.

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