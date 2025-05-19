Из-за санкций, высоких ставок и дефицита импорта агросектор России стремительно деградирует, техника дорожает и становится недоступной. Промышленность не справляется с вызовами, а фермеры остаются без ресурсов для обновления.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. 2025 году российский аграрный сектор переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия.

Несмотря на объективную потребность в обновлении техники и модернизации хозяйств, продажи сельскохозяйственной техники в РФ обвалились почти на треть, а производство просело более чем на 11%. Причины кроются не только во внутренних финансовых проблемах, но и во всеобъемлющем санкционном давлении, которое затрудняет доступ к критически важным импортным компонентам, технологиям и источникам финансирования.

По официальным данным, в первом квартале 2025 года объем продаж сельскохозяйственной техники в России уменьшился на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 473,3 млн долларов США. Особенно критическое сокращение произошло в сегментах:

зерноуборочных комбайнов;

кормоуборочных машин;

тракторов;

плугов и культиваторов.

В то же время производство техники в январе-феврале 2025 года также сократилось более чем на 11%. То есть отрасль не просто теряет объемы реализации – она постепенно деградирует структурно. Ключевым фактором, приведшим к этой ситуации, стало ужесточение западных санкций. Они серьезно ограничили:

доступ к импортным комплектующим: многие ключевые узлы и системы (двигатели, гидравлика, электроника) больше не поставляются в РФ.

многие ключевые узлы и системы (двигатели, гидравлика, электроника) больше не поставляются в РФ. поставки современного программного обеспечения: техника теряет функциональность, ее невозможно обновлять или адаптировать к новым условиям.

техника теряет функциональность, ее невозможно обновлять или адаптировать к новым условиям. финансирование: отсутствие доступа к международному кредитованию и страховым инструментам.

отсутствие доступа к международному кредитованию и страховым инструментам. технологии: остановка лицензий, отказ в доступе к инженерным решениям и интеллектуальной собственности.

Это все усложняет как производство, так и обслуживание техники. Фермеры вынуждены пользоваться устаревшими машинами или полностью отказываются от обновления парка.

Еще одним сокрушительным фактором является высокая ключевая ставка Центробанка РФ - 21%. Это сделало кредитование почти невозможным для малого и среднего агробизнеса. Доступ к льготным программам практически исчез, а инфляция дополнительно съедает доходы фермеров. Параллельно:

снижается рентабельность производства;

растет себестоимость из-за инфляции;

есть дефицит квалифицированной рабочей силы.

Все это формирует опасный финансовый коктейль, в котором агросектор просто задыхается. С января 2025 года в РФ введен повышенный утилизационный сбор на сельхозтехнику. Он затрагивает как импортную, так и отечественную продукцию, фактически повышая ее стоимость на десятки процентов.

По плану правительства, этот сбор ежегодно будет индексироваться на 15% до 2030 года. Для фермера это означает одно, что техника становится еще менее доступной, независимо от производителя. Совокупность геополитической изоляции, технического отставания и финансовой недоступности создает замкнутый круг, ведь аграрии не могут обновить технику, отечественные производители не могут производить ее качественно, а импорт замещен сырьем и пропагандистскими обещаниями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года - ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

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