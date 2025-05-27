Польша выступила против импорта зерна из Украины: как объяснили

Польша не заинтересована в импорте зерна из Украины, поскольку эта страна сама является крупным экспортером. Впрочем, некоторые другие страны Европейского Союза (ЕС) нуждаются в зерне, поэтому новое торговое соглашение, которое должно быть заключено после 5 июня, должно учитывать это.

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Об этом, как сообщает Bankier, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отметил, что страны ЕС имеют разные интересы в отношении сельскохозяйственной продукции.

"Польша не заинтересована в притоке или импорте зерна, потому что мы экспортируем 12-13 миллионов тонн зерна и кукурузы. С другой стороны, Испания, Португалия, Италия, Греция, Нидерланды (а если говорить о кукурузе – то и Германия) заинтересованы в импорте зерна и кукурузы. Все это должно быть очень деликатно учтено в торговых отношениях", – сказал Секерский на встрече министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе 26 мая.

Следует отметить, что 5 июня истекает срок "торгового безвиза", который позволял украинским производителям беспошлинно экспортировать свою продукцию в Евросоюз. В Еврокомиссии планируют вернуться к вопросу обновления 29-й статьи Соглашения об ассоциации 2014 года после завершения выборов в ключевых странах ЕС. Ожидается, что официальные переговоры начнутся летом и могут продлиться до осени. Однако даже в случае договоренностей, новый торговый режим может заработать только с 2026 года.

До тех пор украинские экспортеры смогут воспользоваться лишь 7/12 годовых квот, действовавших до полномасштабной агрессии России. это может стать компромиссным решением, поскольку такая квота позволяет избежать резкого обвала украинского экспорта, но и не создает политического напряжения внутри ЕС. Однако продукция, которая будет оставаться в Украине, подешевеет, а для многих экспортеров это будет означать убытки и потерю рынков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году ЕС импортировал из Украины товаров на 24,5 млрд евро, а экспортировал – на 42,8 млрд евро. Для Украины это привело к отрицательному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

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