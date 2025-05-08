Экспорт из Украины в ЕС заметно вырос: что продавали больше всего

В 2024 году Европейский Союз импортировал из Украины товаров на 24,5 млрд евро, а экспортировал - на 42,8 млрд евро. Для Украины это привело к отрицательному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

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Об этом сообщили в Евростате. Отмечается, что за год показатели экспорта в Украину выросли на 9,4%, основными категориями товаров были:

минеральное топливо - 6,8 млрд евро;

электромашины - 4,3 млрд евро;

машины - 4,2 млрд евро.

"По сравнению с 2021 годом, экспорт минерального топлива вырос больше всего (на 4,1 млрд евро), поскольку его поставки в Украину из России и Беларуси сократился и был частично заменен поставками из ЕС", - отметили в Евростате.

Объемы украинского импорта в ЕС за год выросли на 7%. Ключевыми группами товаров, которые завозились из Украины, были:

сельскохозяйственная продукция - 4,4 млрд евро;

жиры животного или растительного происхождения и масла - 3,1 млрд евро;

семена масличных культур и сопутствующие товары - 2,5 млрд евро.

По сравнению с 2021 годом заметно увеличился импорт зерновых культур (на 2,7 млрд евро), жиров животного или растительного происхождения и масла (на 1,0 млрд евро), а также семян масличных культур и сопутствующих товаров (на 1,1 млрд евро).

Ранее стало известно, что из-за давления европейских фермеров ЕС решил не продлевать действие беспошлинного режима торговли с Украиной – временные автономные торговые меры, введенные на фоне полномасштабного вторжения России в 2022 году, утратили силу с 5 июня. Они позволили украинскому экспорту пользоваться льготными условиями доступа к рынку ЕС - без пошлин, квот и лишних бюрократических ограничений, что стало важным фактором экономической устойчивости Украины в военное время.

Впрочем, возвращения к довоенным условиям торговли не будет - Украина и Европа будут создавать новую систему, которая защитит интересы обеих сторон. Компромисс должен сохранить доступ украинских фермеров к премиальному европейскому рынку и обеспечить предсказуемость для всех участников торговли.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины в страны ЕС выросла до 650 МВт. Это позволит Украине увеличить доходы от торговли и сохранить стабильность энергосистемы. Параллельно ЕС гарантирует поддержку зимой: на случай кризиса Украина имеет доступ к 2,1 ГВт импорта и 250 МВт аварийной помощи.

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