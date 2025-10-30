Польша снова вставляет Украине палки в колеса: запрет на агроэкспорт не отменили даже после нового соглашения с ЕС

Польша нашла новую причину не отменять запрет на агроэкспорт из Украины. Варшава заявила, что обновленное торговое соглашение между ЕС (Европейский Союз) и Украиной не учитывает ее предложений, поэтому ограничения на ввоз украинского зерна и масличных культур остаются в силе.

Об этом говорится в заявлении польского Министерства сельского хозяйства. Там в очередной раз заявили, что не намерены отменять бессрочный запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, который действует с 2023 года.

Речь идет о запрете на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, жмыха и отрубей. На этот раз Варшава объяснила свое решение тем, что обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом якобы не учитывает всех положений, которые Польша предлагала во время переговоров.

В заявлении говорится, что польская сторона пыталась включить в соглашение ряд механизмов, которые бы "минимизировали потенциальное негативное влияние импорта украинских товаров на польских фермеров". Однако, по словам чиновников, ни одно из этих предложений не было учтено, поэтому Варшава сохраняет действующие ограничения.

В министерстве отметили, что новые квоты и торговые условия, которые предусматривает обновленное соглашение между Украиной и ЕС, распространяются на импорт в пределах всего Евросоюза. Однако Польша, пользуясь внутренним решением, и в дальнейшем сохраняет бессрочный запрет на ввоз украинского зерна и продуктов его переработки.

"В связи с появлением ложной информации министерство сельского хозяйства подтверждает, что новое соглашение не влияет на изменение вышеупомянутых положений", – говорится в комментарии польского ведомства. Таким образом, даже несмотря на европейское соглашение, направленное на либерализацию торговли с Украиной, Польша продолжает блокировать агроэкспорт, мотивируя это защитой собственных производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первые восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала в Великобританию 8 тыс. тонн куриных яиц и стала крупнейшим поставщиком этой продукции в эту европейскую страну. Это вызвало недовольство местных фермеров, которые обвинили правительство в импорте яиц, произведенных по запрещенным стандартам.

