Европейские фермеры не выдерживают конкуренции с Украиной: против какой продукции выступили

За первые восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала в Великобританию 8 тыс. тонн куриных яиц и стала крупнейшим поставщиком этой продукции в эту европейскую страну. Это вызвало недовольство местных фермеров, которые обвинили правительство в импорте яиц, произведенных по запрещенным стандартам.

Об этом сообщили в The Guardian, ссылаясь на данные Агентства по вопросам охраны здоровья животных и растений. Всего в январе-июле Соединенное Королевство импортировало больше всего яиц из таких стран:

Украина – 8 тыс. т;

Польша – 7 тыс. т;

Испания – 4,7 тыс. т;

Бельгия – 2,8 тыс. т;

Италия – 2 тыс. т;

Ирландия – 1,3 тыс. т;

Нидерланды – 0,5 тыс. т;

Франция – 0,5 тыс. т;

Дания – 0,3 тыс. т;

Швеция – 0,2 тыс. т.

Почему фермеры недовольны

Председатель Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс заявил, что британские фермеры оказались в невыгодном положении, поскольку их заставляют постоянно повышать стандарты содержания птицы. В то же время "правительство оставляет заднюю дверь открытой для яиц, произведенных по запрещенной в Великобритании системе", что он назвал морально неправильным и несправедливым решением.

В частности эксперт пояснил, что в королевстве с 2012 года запрещено использование клеточных батарей – систем соединенных между собой клеток, которые используются для промышленного содержания птицы. Такой способ позволяет содержать большое количество птицы, обеспечивая надлежащие условия для их жизнедеятельности и упрощая организацию процесса производства и сбора яиц

"Помощь не должна предоставляться за счет британских производителей яиц, особенно учитывая то, что британские розничные торговцы уже обязались отказаться от клеточного содержания до 2025 года. Это обещание подрывается, если импорт из стран с более низкими стандартами благосостояния (домашней птицы. – Ред.) позволит заполнить пробел в чувствительных к ценам секторах пищевых услуг и переработки", – подчеркнул Уильямс.

Как отмечается, внутреннее производство позволяет Великобритании покрыть 88% потребности в яйцах, а остальные ей приходится импортировать. Такие яйца редко попадают в розничные сети, но чаще встречаются в ресторанах и в пищевой промышленности.

В то же время 14% стоимости британских яиц формируется в результате требований к безопасности пищевых продуктов, благополучия животных и защиты окружающей среды. "Украина не сталкивается с этими затратами, что дает ей огромное коммерческое преимущество", – отмечает председатель Британского совета яичной промышленности.

Кого Украина кормит яйцами

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-августе 2025 года местные производители продали за границу 87,5 тыс. тонн яиц. Это на 81,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Кроме того, за год в денежном эквиваленте экспорт вырос в 2,6 раза – до $122 млн. А главными покупателями украинских яиц за восемь месяцев 2025 года были:

Великобритания – 12,8%;

Испания – 12,7%;

Хорватия – 11,7%.

Популярность Британии как экспортного направления объясняется тем, что, как и Евросоюз, после начала полномасшатбного вторжения РФ в 2022 году, эта страна ввела беспошлинные условия для украинской агропродукции, благодаря чему для экспортеров яиц были отменены дополнительные расходы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре цены на куриные яйца в Украине снизились в среднем на 6,7 грн за десяток из-за сезонного роста предложения и активного производства, как промышленных предприятий, так и домохозяйств. В то же время, экспорт яиц резко вырос, что отражает высокий спрос на украинскую продукцию за рубежом.

