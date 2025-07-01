Польша окончательно попрощалась с российской нефтью: закрыт последний контракт

Польская компания Orlen полностью прекратила закупку российской нефти, разорвав последний контракт с "Роснефтью" для своего завода в Чезии. Благодаря этому страна окончательно освободилась от нефтяной зависимости от РФ и теперь обеспечивает себя нефтью из альтернативных источников (Азия, Африка, Америка).

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Об этом пишет Reuters, со ссылкой на генерального директора компании Иренеуша Фафара. По словам издания, завершение поставок сырья для чешского нефтеперерабатывающего завода в Литвинове стало финальным шагом в освобождении региона от энергетической зависимости от Кремля.

Orlen, которая владеет рядом НПЗ в регионе, подтвердила, что после 30 июня больше не будет покупать российскую нефть для своего чешского завода. Это был последний действующий контракт, по которому поставлялось сырье из РФ. Иренуш Фафара на пресс-конференции подчеркнул, что "сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти".

Ключевым фактором стала модернизация нефтепровода TAL – Трансальпийской магистрали, которая транспортирует нефть из итальянского порта Триест через территорию Германии в Чехию. Благодаря обновленным мощностям, TAL смог полностью заменить исторически зависимый маршрут – советский трубопровод "Дружба", который десятилетиями поставлял до половины потребностей чешского рынка. Отныне чешские НПЗ, работающие под управлением Orlen, получают нефть из:

Северного моря и Средиземноморья;

Саудовской Аравии;

Северной и Южной Америки;

Страны Африки.

Это обеспечивает не только стабильность поставок, но и повышает энергетическую безопасность всего региона. Отказ от российской нефти стал ответом на полномасштабную агрессию РФ против Украины, а также демонстрирует стремление стран ЕС к энергетической автономии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, напряженные события на Ближнем Востоке временно сыграли в пользу России – июньский скачок цен позволил получить дополнительные нефтяные доходы. Но рынок стабилизируется, и ожидать долговременного эффекта или тренда на рост не стоит – наоборот, возможно дальнейшее снижение цен.

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